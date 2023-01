Unsere Prinzipien

Wir fühlen uns geehrt, allen zu dienen, die auf unsere Produkte und Dienstleistungen angewiesen sind, und wir wollen nur das Beste bieten. Deshalb sind unsere Prinzipien und Werte so wichtig, um zu definieren, wer wir sind, warum wir tun, was wir tun und wie wir mit unseren Kunden und untereinander umgehen. In unseren internationalen Niederlassungen verpflichten wir uns bei allem, was wir tun, zu den folgenden Grundsätzen.