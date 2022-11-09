الشروط والأحكام

هذا هو المكان الذي ستجد فيه معلومات حول سياساتنا القانونية وكيفية تطبيقها عليك. تشكل المستندات المرتبطة أدناه بشكل جماعي شروط الاستخدام القياسية الخاصة بنا («الشروط»). من المهم أن تكون على دراية بهذه الشروط وأن توافق عليها قبل استخدام أي من مواقعنا الإلكترونية أو منتجاتنا أو خدماتنا.

شروط الاستخدام العامة

ما توافق عليه عند الاشتراك لاستخدام Deriv

pdf icon blackشروط الاستخدام العامة

شروط التداول

قواعد إجراء الصفقات على أي منصة تداول Deriv

pdf icon blackشروط التداول

الأموال والتحويلات

الشروط التي تنظم الاحتفاظ بالأموال وتحويلها في Deriv والمكافآت التي قد تحصل عليها

pdf icon blackالأموال والتحويلات

الأمان والخصوصية

كيف نستخدم ونحمي المعلومات التي تقدمها لنا

pdf icon blackالأمان والخصوصية

الكشف عن المخاطر

إشعار لمساعدتك على فهم المخاطر التي قد تنشأ عند التداول على Deriv

pdf icon blackالكشف عن المخاطر

شروط إضافية

شروط وقيود إضافية لعملاء Deriv في بعض البلدان

pdf icon blackديريف (FX) المحدودة
pdf icon blackديريف إنفستمنتس (أوروبا) المحدودة
pdf icon blackديريف (جزر فيرجن البريطانية) المحدودة