الشروط والأحكام
هذا هو المكان الذي ستجد فيه معلومات حول سياساتنا القانونية وكيفية تطبيقها عليك. تشكل المستندات المرتبطة أدناه بشكل جماعي شروط الاستخدام القياسية الخاصة بنا («الشروط»). من المهم أن تكون على دراية بهذه الشروط وأن توافق عليها قبل استخدام أي من مواقعنا الإلكترونية أو منتجاتنا أو خدماتنا.
شروط الاستخدام العامة
ما توافق عليه عند الاشتراك لاستخدام Deriv
شروط التداول
قواعد إجراء الصفقات على أي منصة تداول Deriv
الأموال والتحويلات
الشروط التي تنظم الاحتفاظ بالأموال وتحويلها في Deriv والمكافآت التي قد تحصل عليها
الأمان والخصوصية
كيف نستخدم ونحمي المعلومات التي تقدمها لنا
الكشف عن المخاطر
إشعار لمساعدتك على فهم المخاطر التي قد تنشأ عند التداول على Deriv
شروط إضافية
شروط وقيود إضافية لعملاء Deriv في بعض البلدان