السلع

قم بالمضاربة على تحركات أسعار الفضة والذهب والنفط وغيرها. استفد من فرق السعر عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته.

لماذا تتداول السلع على Deriv

variable spreads

فروق أسعار تنافسية ثابتة ومتغيرة

no commission

لا توجد عمولة على أي عقد سلعي

metals and oil

جميع المعادن الثمينة الأربعة والنفط الخام المتاحة

responsive website

منصات سهلة الاستخدام وتقنية الرسوم البيانية الفائقة

support

دعم من خلال خبرات وبكل ود، على مدار 7 أيام في الأسبوع

صفقات السلع المتاحة على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

معادن

symbol

الألومنيوم/دولار

symbol

النحاس/الدولار الأمريكي

symbol

ذهب/يورو

symbol

الذهب/الدولار

symbol

الرصاص مقابل الدولار

symbol

نيكل/دولار أمريكي

symbol

البلاديوم/دولار أمريكي

symbol

بلاتين/دولار أمريكي

symbol

الفضة/يورو

symbol

الفضة/الدولار

symbol

زنك/دولار أمريكي

الطاقة

symbol

نفط خام برنت

symbol

مدرسة ويست تكساس المتوسطة

صفقات السلع المتاحة على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

معادن

symbol

الألومنيوم/دولار

symbol

النحاس/الدولار الأمريكي

symbol

ذهب/يورو

symbol

الذهب/الدولار

symbol

الرصاص مقابل الدولار

symbol

نيكل/دولار أمريكي

symbol

البلاديوم/دولار أمريكي

symbol

بلاتين/دولار أمريكي

symbol

الفضة/يورو

symbol

الفضة/الدولار

symbol

زنك/دولار أمريكي

الطاقة

symbol

نفط خام برنت

symbol

مدرسة ويست تكساس المتوسطة

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في الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم المنتجات المالية من قبل شركة Deriv Investments (Europe) Limited، مركز W للأعمال، الطابق 3، Triq Dun Karm، Birkirkara BKR 9033، مالطا، المرخصة في مالطا (الترخيص رقم 5). IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية، طريق المدينة، المنطقة 1، منطقة الأعمال المركزية، بيركيركارا CBD 1010، مالطا، بموجب قانون خدمات الاستثمار.

يتم تقديم المنتجات المالية خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التالية:(Deriv (FX المحدودة F16: الطابق الأول باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، 87000 لابوان، ماليزيا، المرخص لها من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024)؛ شركة (Deriv (BVI المحدودة كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، المرخص لها من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (رقم الترخيص SIBA/L/18/1114)؛ شركة Deriv (V) المحدودة ( عرض الرخصة )، 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو؛ وشركة وشركة (Deriv (SVG المحدودة مبنى هيندز كينغزتاون سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Deriv المحدودة 13 شارع كاستل ، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.

لا تتوفر خدمات هذا الموقع في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ، أو للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.