السلع
قم بالمضاربة على تحركات أسعار الفضة والذهب والنفط وغيرها. استفد من فرق السعر عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته.
لماذا تتداول السلع على Deriv
فروق أسعار تنافسية ثابتة ومتغيرة
لا توجد عمولة على أي عقد سلعي
جميع المعادن الثمينة الأربعة والنفط الخام المتاحة
منصات سهلة الاستخدام وتقنية الرسوم البيانية الفائقة
دعم من خلال خبرات وبكل ود، على مدار 7 أيام في الأسبوع
صفقات السلع المتاحة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
معادن
الألومنيوم/دولار
النحاس/الدولار الأمريكي
ذهب/يورو
الذهب/الدولار
الرصاص مقابل الدولار
نيكل/دولار أمريكي
البلاديوم/دولار أمريكي
بلاتين/دولار أمريكي
الفضة/يورو
الفضة/الدولار
زنك/دولار أمريكي
الطاقة
نفط خام برنت
مدرسة ويست تكساس المتوسطة
صفقات السلع المتاحة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
معادن
الألومنيوم/دولار
النحاس/الدولار الأمريكي
ذهب/يورو
الذهب/الدولار
الرصاص مقابل الدولار
نيكل/دولار أمريكي
البلاديوم/دولار أمريكي
بلاتين/دولار أمريكي
الفضة/يورو
الفضة/الدولار
زنك/دولار أمريكي
الطاقة
نفط خام برنت
مدرسة ويست تكساس المتوسطة