Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar
Neden Deriv'de emtia ticareti yapmalı
Gümüş, altın, petrol ve daha fazlasının fiyat hareketleri hakkında tahminde bulunun.Piyasa tahmin ettiğiniz yönde hareket ettiğinde fiyat farkından kazanın.
Rekabetçi sabit ve değişken spreadler
Hiçbir bir emtia sözleşmesinde komisyon yoktur
Dört değerli metal ve ham petrol mevcuttur
Kullanımı kolay platformlar, üstün grafik teknolojisi
Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün
Deriv'de mevcut emtia ticareti
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Metaller
Alüminyum/USD
Bakır/USD
Altın/EUR
Gold/USD
Lead/USD
Nikel/USD
Palladyum/USD
Platin/USD
Gümüş/EUR
Gümüş/USD
Çinko/USD
Enerji
Brent ham petrolü
Batı Teksas petrolü (West Texas Intermediate)
Deriv'de mevcut emtia ticareti
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Metaller
Alüminyum/USD
Bakır/USD
Altın/EUR
Gold/USD
Lead/USD
Nikel/USD
Palladyum/USD
Platin/USD
Gümüş/EUR
Gümüş/USD
Çinko/USD
Enerji
Brent ham petrolü
Batı Teksas petrolü (West Texas Intermediate)