Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar

Neden Deriv'de emtia ticareti yapmalı

Gümüş, altın, petrol ve daha fazlasının fiyat hareketleri hakkında tahminde bulunun.Piyasa tahmin ettiğiniz yönde hareket ettiğinde fiyat farkından kazanın.

Rekabetçi sabit ve değişken spreadler

Hiçbir bir emtia sözleşmesinde komisyon yoktur

Dört değerli metal ve ham petrol mevcuttur

Kullanımı kolay platformlar, üstün grafik teknolojisi

Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün

Ücretsiz demo hesabı oluştur

Deriv'de mevcut emtia ticareti

CFD'ler

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv X

CFD ticareti için mevcut araçlar

Metaller

Alüminyum/USD

Bakır/USD

Altın/EUR

Gold/USD

Lead/USD

Nikel/USD

Palladyum/USD

Platin/USD

Gümüş/EUR

Gümüş/USD

Çinko/USD

Enerji

Brent ham petrolü

Batı Teksas petrolü (West Texas Intermediate)

Deriv'de mevcut emtia ticareti

CFD'ler

Minus

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv X

CFD ticareti için mevcut araçlar

Metaller

Alüminyum/USD

Bakır/USD

Altın/EUR

Gold/USD

Lead/USD

Nikel/USD

Palladyum/USD

Platin/USD

Gümüş/EUR

Gümüş/USD

Çinko/USD

Enerji

Brent ham petrolü

Batı Teksas petrolü (West Texas Intermediate)