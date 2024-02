Deriv (FX) Ltd ina leseni ya Mamlaka ya Huduma za Fedha Labuan (leseni). Deriv (BVI) Ltd ina leseni ya Tume ya Huduma za Fedha ya Visiwa vya Virgin Uingereza (leseni). Deriv (V) Ltd ina leseni ya Tume ya Huduma za Fedha Vanuatu (leseni). Deriv (SVG) LLC ina ofisi iliyosajiliwa katika First Floor, SVG Tearcher Credit Union Uptown Building, Corner of James na Middle Street, Kingstown P.O., St Vincent na Grenadines. Deriv.com Limited ni kampuni mama ya tanzu hizi, ikiwa na namba ya usajili 71479 na anwani iliyosajiliwa iko 2nd Floor, 1 Cornet Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 1BZ.

Tafadhali soma Vigezo na masharti yetu, Ufichuzi wa hatari, na Biashara salama na inayowajibika ili kuelewa kikamilifu hatari zinazoweza kuwepo kabla ya kutumia huduma zetu. Maelezo kwenye wavuti hii hayajumuishi ushauri wa uwekezaji.