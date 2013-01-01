Рынки, доступные для торговли на Deriv

Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.

Причины торговать сырьевыми товарами на Deriv

Спекулируйте на ценовых движениях серебра, золота, нефти и других сырьевых товаров. Получайте прибыль от разницы цен, когда рынок движется в направлении, которое вы предсказали.

variable spreads

Конкурентоспособные фиксированные и переменные спреды

no commission

Никакой комиссии за контракты на сырьевых товарах

precious metals and oils

Доступны нефть и все 4 драгоценных металла

responsive website

Простые в использовании платформы, превосходные графические технологии

friendly support

Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю

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Контракты на сырьевых товарах, доступные на Deriv

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Маржа

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Опционы

Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.

Доступно на

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Deriv MT5 (DMT5)

Инструменты, доступные для маржинальной торговли

Металлы

Золото/USD

Палладий/USD

Платина/USD

Серебро/USD

Энергоносители

Oil/USD