Рынки, доступные для торговли на Deriv
Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.
Причины торговать сырьевыми товарами на Deriv
Спекулируйте на ценовых движениях серебра, золота, нефти и других сырьевых товаров. Получайте прибыль от разницы цен, когда рынок движется в направлении, которое вы предсказали.
Конкурентоспособные фиксированные и переменные спреды
Никакой комиссии за контракты на сырьевых товарах
Доступны нефть и все 4 драгоценных металла
Простые в использовании платформы, превосходные графические технологии
Квалифицированная и дружелюбная служба поддержки, доступная 7 дней в неделю
Контракты на сырьевых товарах, доступные на Deriv
Маржа
Опционы
Маржинальная торговля позволяет вам покупать более крупные единицы актива за небольшую часть стоимости, увеличивая при этом вашу потенциальную прибыль, но также увеличивая ваши потенциальные убытки.
Доступно на
Инструменты, доступные для маржинальной торговли
Металлы
Золото/USD
Палладий/USD
Платина/USD
Серебро/USD
Энергоносители
Oil/USD