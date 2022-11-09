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ما طرق الدفع التي يمكنني استخدامها للإيداع والسحب؟
ما المدة التي تستغرقها معالجة عمليات الإيداع والسحب الخاصة بي؟
ما هو الحد الأدنى لمبلغ الإيداع أو السحب؟
انتهت صلاحية رابط التحقق من السحب الخاص بي. ماذا يجب أن أفعل؟
كيف يمكنني إزالة حد السحب على حسابي؟
لماذا تم رفض إيداع بطاقتي الائتمانية؟
هل يمكنني سحب مكافأة الإيداع الخاصة بي؟
لماذا لا يمكنني السحب باستخدام Maestro أو Mastercard؟
ما معدلات التحويل التي تستخدمها للإيداع والسحب؟
كيف يمكنني إلغاء السحب؟
هل يمكنني الإيداع باستخدام بطاقة الخصم/الائتمان الخاصة بصديقي/أحد أفراد أسرتي أو المحفظة الإلكترونية؟
لماذا لا يمكنني رؤية أي طرق دفع على صفحة السحب؟
عمليات الإيداع والسحب
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