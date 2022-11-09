كيف يمكنني تغيير بياناتي الشخصية؟
كيف يمكنني تغيير عملة حسابي؟
هل يمكنني تغيير عنوان بريدي الإلكتروني؟
لماذا لا يمكنني إنشاء حساب؟
لقد نسيت كلمة مرور حساب Google/Facebook/Apple. كيف يمكنني تسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بي؟
كيف يمكنني إغلاق حسابي؟
كيف يمكنني إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية؟
ما هي رسوم الخمول؟
هل يمكنني فتح حساب شركة أو شركة؟
هل أحتاج إلى دفع ضرائب على صفقاتي وأرباحي؟
هل يمكنني فتح أكثر من حساب Deriv؟
كيف أقوم بإنشاء رمز API؟
كيف يمكنني تعيين حدود الاستبعاد الذاتي على حسابي؟
كيف يمكنني ضبط أو إزالة حدود الاستبعاد الذاتي الخاصة بي؟
كيف يمكنني إعادة تنشيط حساب Deriv الخاص بي؟
متى أحتاج إلى التحقق من حسابي؟
كيف يمكنني التحقق من حسابي؟
ما المستندات التي أحتاجها للتحقق من حسابي؟
لماذا أحتاج إلى التحقق من حسابي؟
هل يمكنني التداول دون التحقق من حسابي؟
ما المدة التي يستغرقها التحقق؟
لماذا تم رفض المستندات الخاصة بي؟
الحساب
لم تجد إجابتك؟ يمكننا المساعدة.