Правила и условия
Здесь вы найдете информацию о нашей правовой политике и ее применении к вам. Документы, прикрепленные ниже, представляют собой наши стандартные условия использования («Условия»). Важно, чтобы вы ознакомились с этими Условиями и согласились с ними перед использованием любого из наших сайтов, продуктов или услуг.
Общие условия
Положения, с которыми вы соглашаетесь, когда регистрируетесь и используете Deriv
Торговые условия
Правила заключения контрактов на любой торговой платформе Deriv
Средства & переводы
Условия, регулирующие хранение и перевод средств на Deriv, а также бонусы, которые вы можете получить
Безопасность & конфиденциальность
Как мы используем и защищаем информацию, которую вы нам предоставляете
Раскрытие информации о рисках
Документ, который поможет вам понять потенциальные риски работы на Deriv
Дополнительные правила и условия
Дополнительные правила и ограничения использования Deriv для клиентов из некоторых стран