Правила и условия

Здесь вы найдете информацию о нашей правовой политике и ее применении к вам. Документы, прикрепленные ниже, представляют собой наши стандартные условия использования («Условия»). Важно, чтобы вы ознакомились с этими Условиями и согласились с ними перед использованием любого из наших сайтов, продуктов или услуг.

Общие условия

Положения, с которыми вы соглашаетесь, когда регистрируетесь и используете Deriv

pdf icon blackОбщие условия

Торговые условия

Правила заключения контрактов на любой торговой платформе Deriv

pdf icon blackТорговые условия

Средства & переводы

Условия, регулирующие хранение и перевод средств на Deriv, а также бонусы, которые вы можете получить

pdf icon blackСредства & переводы

Безопасность & конфиденциальность

Как мы используем и защищаем информацию, которую вы нам предоставляете

pdf icon blackБезопасность & конфиденциальность

Раскрытие информации о рисках

Документ, который поможет вам понять потенциальные риски работы на Deriv

pdf icon blackРаскрытие информации о рисках

Дополнительные правила и условия

Дополнительные правила и ограничения использования Deriv для клиентов из некоторых стран

pdf icon blackDeriv (FX) Ltd
pdf icon blackDeriv Investments (Europe) Limited