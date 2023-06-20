AGG.US iShares Core 美国综合债券交易所买卖基金跟踪的是美国投资级债券的指数。

ARK.US ARK Innovation 交易所买卖基金投资于依赖人工智能、自动化、DNA技术、储能、金融科技和机器人技术发展或从中受益的公司的国内外股票证券。

DIA.US SPDR 道琼斯工业平均指数交易所买卖基金信托跟踪道琼斯工业平均指数。

EEM.US iShares 摩根士丹利资本国际新兴市场交易所买卖基金跟踪来自新兴市场国家的大中型股票指数。

EFA.US iShares MSCI EAFE 交易所买卖基金跟踪美国和加拿大以外的大盘和中盘市值发达市场股票指数。

ERX.US Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 跟踪能源精选板块指数。

GDX.USVanEck Vectors Gold Miners 交易所买卖基金模仿跟踪参与金矿开采行业公司的整体表现的纽约证券交易所Arca Gold Miners指数。

GLD.US SPDR Gold Shares 交易所买卖基金跟踪场外交易（OTC）市场的金条价格。

HYG.US iShares iBoxx $ 高收益公司债券交易所买卖基金跟踪以美元计价的高收益公司债券指数。

IEMG.US iShares Core MSCI 新兴市场交易所买卖基金跟踪大盘、中盘和小盘新兴市场股票指数。

IJR.US iShares Core S&P 小型股交易所买卖基金跟踪美国小盘股指数的投资业绩。

IVV.US iShares Core S&P 500 交易所买卖基金跟踪美国大盘股票指数的表现。

IVW.USiShares S&P 500 增长型交易所买卖基金跟踪具有高于平均增长特征的大盘美国股票指数的表现。

IWM.USiShares Russell 2000 交易所买卖基金跟踪美国小盘股指数的投资业绩。

LQD.US iShares iboxX $投资级公司债券交易所买卖基金跟踪以美元计价的投资级公司债券指数的表现。

QID.US ProShares UltraPro Short QQQ 交易所买卖基金的目标是达到纳斯达克每日回报率反数的两倍。

SDS.US UltraShort S&P500 交易所买卖基金旨在达到 S&P 500 指数每日回报率反数的两倍。

SLV.US iShares Silver Trust 交易所买卖基金旨在总体上反映白银价格的表现。

SPXS.US D irexion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 交易所买卖基金旨在反映 S&P 500 的 300％ 反向表现。

SPY.US SPDR S&P 500 交易所买卖基金跟踪 S&P 500 指数。

TBT.US ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 寻求达到扣除费用和开支前每日投资结果相当于 ICE US 每日表现反数的两倍。

TQQQ.U S ProShares UltraPro QQQ 寻求达到扣除费用和支出前每日投资业绩相当于纳斯达克 100 指数每日表现的三倍。

UNG.US 美国天然气基金交易所买卖基金以百分比形式跟踪天然气价格的走势。

VEA.US Vanguard FTSE 发达市场交易所买卖基金跟踪衡量位于加拿大以及欧洲和太平洋地区主要市场的公司发行的股票投资回报率的基准指数。

VNQ.US Vanguard 房地产交易所买卖基金跟踪摩根士丹利资本国际美国可投资市场房地产25/50指数的回报。

VOO.US Vanguard S&P 500 交易所买卖基金跟踪 S&P 500 指数。

VTI.US Vanguard 总股市交易所买卖基金跟踪 CRSP 美国总市场指数。

VWO.US Vanguard FTSE 新兴市场交易所买卖基金跟踪 FTSE 新兴市场全市值中国 A 股国际融资指数。

XLE.US Energy Select Sector SPDR® 基金交易所买卖基金跟踪 S&P 500 指数的能源板块。

XLF.US Financial Select Sector SPDR® Fund 交易所买卖基金跟踪 S&P 500 指数的金融板块。

XLK.US Technology Select Sector SPDR® Fund 交易所买卖基金跟踪 S&P 500 指数的技术板块。