Şartlar ve Koşullar
Yasal politikalarımız ve bunların sizin için nasıl uygulandığı hakkında bilgi bulacağınız yer burasıdır. Aşağıda bağlantılı belgeler toplu olarak standart kullanım koşullarımızı oluşturur ("Şartlar"). Web sitelerimizden, ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanmadan önce bu şartlardan haberdar olmanız ve bunları kabul etmeniz önemlidir.
Genel Kullanım Koşulları
Deriv'i kullanmak için kaydolduğunuzda kabul ettiğiniz şey
Ticaret koşulları
Herhangi bir Deriv işlem platformunda işlem yapma kuralları
Fonlar & Transferler
Deriv'de fonların tutulmasını ve aktarılmasını ve elde edebileceğiniz bonusları düzenleyen şartlar
Güvenlik & gizlilik
Bize verdiğiniz bilgileri nasıl kullanıyor ve koruyoruz
Risk bildirimi
Deriv'te işlem yaptığınızda ortaya çıkabilecek riskleri anlamanıza yardımcı olacak bir bildirim
Ek koşullar
Bazı ülkelerdeki Deriv müşterileri için ek şartlar ve kısıtlamalar