Şartlar ve Koşullar

Yasal politikalarımız ve bunların sizin için nasıl uygulandığı hakkında bilgi bulacağınız yer burasıdır. Aşağıda bağlantılı belgeler toplu olarak standart kullanım koşullarımızı oluşturur ("Şartlar"). Web sitelerimizden, ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanmadan önce bu şartlardan haberdar olmanız ve bunları kabul etmeniz önemlidir.

Genel Kullanım Koşulları

Deriv'i kullanmak için kaydolduğunuzda kabul ettiğiniz şey

pdf icon blackGenel Kullanım Koşulları

Ticaret koşulları

Herhangi bir Deriv işlem platformunda işlem yapma kuralları

pdf icon blackTicaret koşulları

Fonlar & Transferler

Deriv'de fonların tutulmasını ve aktarılmasını ve elde edebileceğiniz bonusları düzenleyen şartlar

pdf icon blackFonlar & Transferler

Güvenlik & gizlilik

Bize verdiğiniz bilgileri nasıl kullanıyor ve koruyoruz

pdf icon blackGüvenlik & gizlilik

Risk bildirimi

Deriv'te işlem yaptığınızda ortaya çıkabilecek riskleri anlamanıza yardımcı olacak bir bildirim

pdf icon blackRisk bildirimi

Ek koşullar

Bazı ülkelerdeki Deriv müşterileri için ek şartlar ve kısıtlamalar

pdf icon blackDeriv (FX) Ltd
pdf icon blackDeriv Investments (Europe) Limited
pdf icon blackDeriv (BVI) Ltd