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Какие платежные методы вы поддерживаете?
Как долго обрабатывается пополнение и вывод средств?
Каковы минимальные суммы для пополнения счета и вывода средств?
Срок действия подтверждающей ссылки истек. Что делать?
Как снять ограничение на вывод средств?
Почему не получается пополнить счет с кредитной карты?
Могу ли я вывести свой бонус за пополнение?
Почему я не могу вывести средства на карту Maestro/Mastercard?
Какие платежные методы вы поддерживаете?
Пополнение и вывод средств
Какие платежные методы вы поддерживаете?
Наш список поддерживаемых платёжных методов включает банковский перевод, кредитные/дебетовые карты, электронные кошельки (e-wallet) и криптовалюты.
Вы также можете переводить свои средства через платежного агента, если его услуги доступны в вашей стране.
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