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    Пополнение и вывод средств

  1. Какие платежные методы вы поддерживаете?

  2. Как долго обрабатывается пополнение и вывод средств?

  3. Каковы минимальные суммы для пополнения счета и вывода средств?

  4. Срок действия подтверждающей ссылки истек. Что делать?

  5. Как снять ограничение на вывод средств?

  6. Почему не получается пополнить счет с кредитной карты?

  7. Могу ли я вывести свой бонус за пополнение?

  8. Почему я не могу вывести средства на карту Maestro/Mastercard?

  9. Какие платежные методы вы поддерживаете?

Какие платежные методы вы поддерживаете?

Наш список поддерживаемых платёжных методов включает банковский перевод, кредитные/дебетовые карты, электронные кошельки (e-wallet) и криптовалюты.

Вы также можете переводить свои средства через платежного агента, если его услуги доступны в вашей стране.

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