Какие платежные методы вы поддерживаете?

Наш список поддерживаемых платёжных методов включает банковский перевод, кредитные/дебетовые карты, электронные кошельки (e-wallet) и криптовалюты.

Вы также можете переводить свои средства через платежного агента, если его услуги доступны в вашей стране.