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    Счёт

  1. Почему я не могу открыть счет?

  2. Изменение личных данных

  3. Как изменить валюту счета?

  4. Я забыл(а) пароль от Google/Facebook. Как мне попасть на свой счет Deriv?

  5. Как я могу закрыть свой счет?

  6. Как отписаться от маркетинговой рассылки?

  7. Что такое комиссия за неактивный счет?

  8. Почему я не могу открыть счет?

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