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Клиенты должны быть не моложе 18 лет. Клиенты не могут быть резидентами одной из следующих стран: Канады, Франции, Гонконга, Израиля, Джерси, Малайзии, Мальты, Парагвая, ОАЭ, США или любой другой страны, указанной Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по причине нормативно-правового регулирования.
Почему я не могу открыть счет?
Изменение личных данных
Как изменить валюту счета?
Я забыл(а) пароль от Google/Facebook. Как мне попасть на свой счет Deriv?
Как я могу закрыть свой счет?
Как отписаться от маркетинговой рассылки?
Что такое комиссия за неактивный счет?
Почему я не могу открыть счет?
Счёт
Почему я не могу открыть счет?
В соответствии с практикой Группы мы установили следующие критерии для регистрации клиентов:
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