AGG.US Der iShares Core US Aggregate Bond ETF bietet Zugang zu einem Index von US-Anleihen mit Investment-Grade-Rating.

ARKK.US Der ARK Innovation ETF investiert in in- und ausländische Aktien von Unternehmen, die auf Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Automatisierung, DNA-Technologien, Energiespeicherung, Fintech und Robotik angewiesen sind oder von diesen profitieren.

DIA.US Der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust bildet den Dow Jones Industrial Average Index ab.

EEM.US Der iShares MSCI Emerging Markets ETF bildet einen Index von großen und mittelgroßen Aktien aus Schwellenländern ab.

EFA.US Der iShares MSCI EAFE ETF bietet Zugang zu einem Index von Aktien aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung außerhalb der USA und Kanadas.

ERX.US Der Direxion Daily Energy Bull 2X Shares bildet den Energy Select Sector Index ab.

GDX.US Der VanEck Vectors Gold Miners ETF bildet den NYSE Arca Gold Miners Index nach, der die Gesamtperformance von Unternehmen aus der Goldminenbranche abbildet.

GLD.US Der SPDR Gold Shares ETF bildet den Preis von Goldbarren auf dem außerbörslichen Markt (OTC) ab.

HYG.US Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF bildet einen Index von auf US-Dollar lautenden, renditestarken Unternehmensanleihen ab.

IEMG.US Der iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF bildet einen Index von Schwellenländeraktien mit hoher, mittlerer und geringer Kapitalisierung ab.

IJR.US Der iShares Core S&P Small-Cap ETF bildet die Anlageergebnisse eines Index von US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung ab.

IVV.US Der iShares Core S&P 500 ETF bildet die Wertentwicklung eines Index von US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung ab.

IVW.US Der iShares S&P 500 Growth ETF bildet die Wertentwicklung eines Index von US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und überdurchschnittlichen Wachstumsmerkmalen ab.

IWM.US Der iShares Russell 2000 ETF bildet die Anlageergebnisse eines Index von US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung ab.

LQD.US Der iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF bildet die Wertentwicklung eines Index von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ab.

QID.US Der ProShares UltraPro Short QQQ ETF zielt darauf ab, das Zweifache der inversen täglichen Rendite des Nasdaq zu erzielen.

SDS.US Der UltraShort S&P500 ETF zielt darauf ab, das Zweifache der inversen täglichen Rendite des S&P 500 zu erzielen.

SLV.US Der iShares Silver Trust ETF versucht, generell die Entwicklung des Silberpreises widerzuspiegeln.

SPXS.US Der Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF strebt an, 300% der Kehrleistung des S & P 500 widerzuspiegeln.

SPY.US Der SPDR S&P 500 ETF bildet den S & P 500 ab.

TBT.US Das ProShares UltraShort Treasury mit einer Laufzeit von über 20 Jahren strebt tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen an, die dem Zweifachen der täglichen Wertentwicklung des ICE US entsprechen.

TQQQ.US Der ProShares UltraPro QQQ strebt tägliche Anlageergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen an, die der dreifachen täglichen Performance des Nasdaq 100 Index entsprechen.

UNG.US Der United States Natural Gas Fund ETF bildet prozentual die Entwicklung der Erdgaspreise ab.

VEA.US Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF bildet einen Benchmark-Index ab, der die Anlagerendite von Aktien von Unternehmen aus Kanada und den wichtigsten Märkten Europas und des pazifischen Raums misst.

VNQ.US Der Vanguard Real Estate ETF bildet die Rendite des MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index ab.

VOO.US Der Vanguard S&P 500 ETF bildet den S&P 500 Index ab.

VTI.US Der Vanguard Total Stock Market ETF bildet den CRSP US Total Market Index ab.

VWO.US Der Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF bildet den FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index ab.

XLE.US Der Energy Select Sector SPDR® Fund ETF bildet den Energiesektor des S & P 500 Index ab.

XLF.US Der Financial Select Sector SPDR® Fund ETF bildet den Finanzsektor des S&P 500 Index ab.

