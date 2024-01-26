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منع الاحتيال
- ما هو التصيد الاحتيالي؟
- ما هي بعض أفضل الممارسات لتجنب التعرض للخداع/الاحتيال؟
- ما هي الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تعرض حسابي للخطر؟
- كيف يمكنني التعرف على مواقع التصيد الاحتيالي؟
- كيف يمكنني التعرف على البريد الإلكتروني المخادع؟
- كيف يمكنني التعرف على حساب وسائل التواصل الاجتماعي المخادع؟
- ما هي موارد التصيد الاحتيالي التي تمتلكها Deriv؟
- هل سيعوض Deriv عن خسارتي إذا وقع حسابي تحت فخ الاحتيال/التصيد الاحتيالي؟
- هل أحصل على مكافأة إذا أبلغت عن محتال صالح ينتحل شخصية Deriv؟
- كيف سيتصل Deriv بي إذا كنت بحاجة إلى تقديم التفاصيل أو المستندات الخاصة بي؟
- ماذا أفعل �إذا تعرضت للخداع أو تم اختراق بيانات الاعتماد الخاصة بي؟
- ماذا يمكنني أن أفعل عندما أجد أي معاملات غير معترف بها على حساب Deriv cashier الخاص بي؟
- ما هي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لـ Deriv؟