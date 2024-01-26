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منع الاحتيال

  1. ما هو التصيد الاحتيالي؟
  2. ما هي بعض أفضل الممارسات لتجنب التعرض للخداع/الاحتيال؟
  3. ما هي الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تعرض حسابي للخطر؟
  4. كيف يمكنني التعرف على مواقع التصيد الاحتيالي؟
  5. كيف يمكنني التعرف على البريد الإلكتروني المخادع؟
  6. كيف يمكنني التعرف على حساب وسائل التواصل الاجتماعي المخادع؟
  7. ما هي موارد التصيد الاحتيالي التي تمتلكها Deriv؟
  8. هل سيعوض Deriv عن خسارتي إذا وقع حسابي تحت فخ الاحتيال/التصيد الاحتيالي؟
  9. هل أحصل على مكافأة إذا أبلغت عن محتال صالح ينتحل شخصية Deriv؟
  10. كيف سيتصل Deriv بي إذا كنت بحاجة إلى تقديم التفاصيل أو المستندات الخاصة بي؟
  11. ماذا أفعل إذا تعرضت للخداع أو تم اختراق بيانات الاعتماد الخاصة بي؟
  12. ماذا يمكنني أن أفعل عندما أجد أي معاملات غير معترف بها على حساب Deriv cashier الخاص بي؟
  13. ما هي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لـ Deriv؟