إلى الخلف
ما هو ديريف P2P؟
ما مدى أمان Deriv P2P؟
هل أحتاج إلى حساب Deriv لاستخدام Deriv P2P؟
لماذا يختلف رصيد Deriv P2P الخاص بي عن رصيد حساب Deriv الخاص بي؟
أين يمكنني رؤية شروط استخدام Deriv P2P؟
لماذا يتم حظر حساب Deriv P2P الخاص بي؟
ما طرق الدفع التي يمكنني استخدامها للتبادل مع متداولين آخرين؟
كيف يمكنني إنشاء إعلان؟
أين يمكنني مشاهدة إعلاناتي؟
كيف يمكنني تقديم طلب؟
أين يمكنني رؤية طلباتي؟
ماذا يعني «معدل الإنجاز»؟
لماذا لا يمكنني مشاهدة إعلاني في علامة تبويب الشراء/البيع؟
ماذا أفعل إذا كان لدي نزاع مع المتداول الذي أتعامل معه؟
كيف أتحقق من رصيدي المتاح لـ Deriv P2P؟
كيف أضمن نجاح معاملات Deriv P2P الخاصة بي؟
كيف يمكنني التواصل مع المتداول الذي أتعامل معه؟
هل يمكنني زيادة حد الشراء أو البيع اليومي على Deriv P2P؟
Deriv P2P
لم تجد إجابتك؟ يمكننا المساعدة.