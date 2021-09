Qu'est ce que Deriv P2P?

DP2P est le service de dépôt et de retrait peer-to-peer de Deriv qui vous permet d'entrer et de sortir facilement de l'argent de votre compte Deriv via des transactions avec d'autres traders.

Pour obtenir de l'argent sur votre compte Deriv, vous pouvez "acheter" des fonds Deriv dans votre devise locale (ou toute autre devise prise en charge) auprès d'un autre trader et le montant que vous avez "acheté " sera déposé sur votre compte.

De même, vous pouvez effectuer des retraits de votre compte Deriv en « vendant » des fonds Deriv à d'autres traders en échange d'un paiement dans votre devise locale (ou toute autre devise prise en charge).