طرق الدفع
نحن ندعم مجموعة متنوعة من خيارات الإيداع والسحب.
تعرف على المزيد حول طرق الدفع الخاصة بنا وكيفية استخدامها.
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
الأسلوب
العملات
مين-ماكس
الوديعة
مين-ماكس
انسحاب
الإيداع
وقت المعالجة
سحب
وقت المعالجة
مرجع
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
5 - 50,000
مين-ماكس
انسحاب
5 - 50,000
الإيداع
وقت المعالجة
يوم عمل واحد
سحب
وقت المعالجة
يوم عمل واحد
مرجع
-
قم بالإيداع والسحب بسهولة باستخدام التحويلات المالية الآمنة والسريعة.
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
10 - 17,000
مين-ماكس
انسحاب
لا ينطبق
الإيداع
وقت المعالجة
يوم عمل واحد
سحب
وقت المعالجة
لا ينطبق
مرجع
-
قم بالإيداع بسهولة باستخدام حسابك المصرفي على أي جهاز. يدعم البنوك الكبرى في الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام.
بطاقات الائتمان/الخصم
الأسلوب
العملات
مين-ماكس
الوديعة
مين-ماكس
انسحاب
الإيداع
وقت المعالجة
سحب
وقت المعالجة
مرجع
ملاحظة: قد تستغرق عمليات السحب ما يصل إلى 15 يوم عمل لتظهر على بطاقتك.
العملات
USD EUR AUD GBP
مين-ماكس
الوديعة
10 - 10,000
مين-ماكس
انسحاب
10 - 10,000
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
يوم عمل واحد
مرجع
-
قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة Visa Electron الخاصة بك.
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
10 - 10,000
مين-ماكس
انسحاب
10 - 10,000
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
يوم عمل واحد
مرجع
-
قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة ائتمان JCB الخاصة بك.
ملاحظة: قد تستغرق عمليات السحب ما يصل إلى 15 يوم عمل لتظهر على بطاقتك.
المحافظ الإلكترونية
الأسلوب
العملات
مين-ماكس
الوديعة
مين-ماكس
انسحاب
الإيداع
وقت المعالجة
سحب
وقت المعالجة
مرجع
العملات
USD AUD GBP EUR
مين-ماكس
الوديعة
5 - 1,000
5 - 10,000
مين-ماكس
انسحاب
5 - 750
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
يوم عمل واحد
مرجع
-
خدمة دفع مريحة لا تحتاج إلى حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. مقبولة من قبل آلاف التجار في جميع أنحاء العالم.
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
10 - 500
مين-ماكس
انسحاب
لا ينطبق
الإيداع
وقت المعالجة
2 - 3 أيام عمل
سحب
وقت المعالجة
لا ينطبق
مرجع
-
استخدم طريقة الدفع الشائعة هذه القائمة على الفاتورة للإيداع إذا لم يكن لديك حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. يمكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال Skrill.
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
10 - 1,000
مين-ماكس
انسحاب
10 - 10,000
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
1 - 2 يوم عمل
مرجع
-
قم بإجراء عمليات إيداع وسحب سريعة وآمنة باستخدام هذا الحل المتوافق مع الهاتف المحمول للعملاء في نيجيريا.
العملات
USD EUR GBP
مين-ماكس
الوديعة
10 - 100
مين-ماكس
انسحاب
ستكون متاحة قريبًا
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
ستكون متاحة قريبًا
مرجع
-
استمتع بعمليات الإيداع والسحب السريعة والسلاسة والآمنة مع Trustly.
العملات
UGX TZS
مين-ماكس
الوديعة
5 - 1,000
مين-ماكس
انسحاب
5 - 1,000
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
1 - 2 يوم عمل
مرجع
-
قم بعمل الإيداعات بسهولة باستخدام هاتفك المحمول. للعملاء في أوغندا وتنزانيا.
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
5 - 2,500
مين-ماكس
انسحاب
5 - 2,500
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
يوم عمل واحد
مرجع
-
استمتع بعمليات الإيداع والسحب السريعة والآمنة مع Astropay.
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
10 - 1,000
مين-ماكس
انسحاب
لا ينطبق
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
لا ينطبق
مرجع
-
قم بالإيداع بسهولة باستخدام حل الدفع بالقسائم النقدية لجنوب إفريقيا.
العملات
USD
مين-ماكس
الوديعة
5 - 1,000
مين-ماكس
انسحاب
ستكون متاحة قريبًا
الإيداع
وقت المعالجة
فوري
سحب
وقت المعالجة
ستكون متاحة قريبًا
مرجع
-
استمتع بعمليات الإيداع والسحب السريعة والسلاسة والآمنة مع AdvCash.
العملات المشفرة
الأسلوب
العملات
الحد الأدنى للإيداع
الحد الأدنى للسحب
الإيداع
وقت المعالجة
سحب
وقت المعالجة
مرجع
ملاحظة: سيختلف الحد الأدنى لمبلغ السحب اعتمادًا على أحدث أسعار الصرف. تم تقريب الأرقام الموضحة هنا.
العملات
USDC
الحد الأدنى للإيداع
لا يوجد حد أدنى
الحد الأدنى للسحب
25
الإيداع
وقت المعالجة
الأموال متاحة بمجرد تأكيدها
سحب
وقت المعالجة
تخضع لفحوصات داخلية
مرجع
-
قم بالإيداع والسحب بعملة الدولار الأمريكي، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
العملات
USDT
الحد الأدنى للإيداع
لا يوجد حد أدنى
الحد الأدنى للسحب
25
الإيداع
وقت المعالجة
الأموال متاحة بمجرد تأكيدها
سحب
وقت المعالجة
تخضع لفحوصات داخلية
مرجع
-
قم بالإيداع والسحب في Tether، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالعملات الورقية.
ملاحظة: سيختلف الحد الأدنى لمبلغ السحب اعتمادًا على أحدث أسعار الصرف. تم تقريب الأرقام الموضحة هنا.
Fiat onramp - شراء العملات المشفرة في البورصات الشعبية.
الأسلوب
العملات
الحد الأدنى للإيداع
وقت معالجة الإيداع
مرجع
ملاحظة: طرق الدفع هذه متاحة حصريًا لعملائنا الذين لديهم حسابات تداول العملات المشفرة.
العملات
USD EUR GBP AUD BTC LTC USDT USDC
الحد الأدنى للإيداع
50 - 5,000
وقت معالجة الإيداع
5 - 30 دقيقة
مرجع
-
يمكنك إجراء عمليات إيداع سريعة وسهلة وآمنة من خلال منصة تحويل العملات إلى العملات المشفرة المتوافقة دوليًا باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك. التسجيلات خالية من المتاعب.
العملات
USD EUR GBP AUD BTC ETH LTC USDT
الحد الأدنى للإيداع
50 - 5,000
وقت معالجة الإيداع
5 - 30 دقيقة
مرجع
-
قم بالإيداع في حساب Deriv cryptor الخاص بك عن طريق التحويل المصرفي المحلي من خلال تبادل العملات الورقية إلى العملات المشفرة للعملاء في جنوب شرق آسيا.