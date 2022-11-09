طرق الدفع

نحن ندعم مجموعة متنوعة من خيارات الإيداع والسحب.

تعرف على المزيد حول طرق الدفع الخاصة بنا وكيفية استخدامها.

الأسلوب

العملات

مين-ماكس

الوديعة

مين-ماكس

انسحاب

الإيداع

وقت المعالجة

سحب

وقت المعالجة

مرجع

instant bank transfer
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

5 - 50,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 50,000

الإيداع

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

-

قم بالإيداع والسحب بسهولة باستخدام التحويلات المالية الآمنة والسريعة.

pay safe card
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

10 - 17,000

مين-ماكس

انسحاب

لا ينطبق

الإيداع

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

سحب

وقت المعالجة

لا ينطبق

مرجع

-

قم بالإيداع بسهولة باستخدام حسابك المصرفي على أي جهاز. يدعم البنوك الكبرى في الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام.

help2pay
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

15 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

لا ينطبق

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

لا ينطبق

مرجع

PDF

خدمة دفع رائدة في جنوب شرق آسيا سريعة وسهلة وآمنة.

dragon phoenix
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

لا ينطبق

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

لا ينطبق

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب بسهولة باستخدام THB و IDR و VND.

zingPay
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 500

مين-ماكس

انسحاب

10 - 6,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

تم تبسيط المدفوعات. طريقة سريعة وموثوقة لإيداع الأموال بعملتك المحلية.

NganLuong
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

10 - 2,500

مين-ماكس

انسحاب

10 - 2,500

الإيداع

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

سحب

وقت المعالجة

1-3 أيام عمل

مرجع

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خدمة محفظة إلكترونية رائدة في فيتنام سهلة الاستخدام ومرنة وآمنة. يستخدم من قبل الآلاف من التجار.

الأسلوب

العملات

مين-ماكس

الوديعة

مين-ماكس

انسحاب

الإيداع

وقت المعالجة

سحب

وقت المعالجة

مرجع

ملاحظة: قد تستغرق عمليات السحب ما يصل إلى 15 يوم عمل لتظهر على بطاقتك.

Visa
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة Visa الائتمانية أو بطاقة الخصم الخاصة بك.

Visa Electron
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

-

قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة Visa Electron الخاصة بك.

Mastercard
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد. فقط لعملاء المملكة المتحدة

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم من Mastercard.

Maestro
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد. فقط لعملاء المملكة المتحدة

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة الخصم Maestro الخاصة بك.

Diners
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة Diners الائتمانية أو بطاقة الخصم الخاصة بك.

JCB
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

-

قم بالإيداع والسحب باستخدام بطاقة ائتمان JCB الخاصة بك.

ملاحظة: قد تستغرق عمليات السحب ما يصل إلى 15 يوم عمل لتظهر على بطاقتك.

الأسلوب

العملات

مين-ماكس

الوديعة

مين-ماكس

انسحاب

الإيداع

وقت المعالجة

سحب

وقت المعالجة

مرجع

Fasapay
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

5 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

يتميز بالإيداع والسحب السريع والرسوم المنخفضة وسجل المعاملات القابل للتنزيل.

PerfectMoney
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العملات

USD EUR

مين-ماكس

الوديعة

5 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

طريقة رخيصة وسهلة للإيداع والسحب. يتميز بالدفعات التلقائية والفائدة السنوية وكشوف الحسابات في الوقت الفعلي.

Skrill
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

سريع وسهل الاستخدام ومتاح في أي مكان وفي أي وقت. يستخدم من قبل ملايين العملاء حول العالم.

Neteller
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

يستخدمه أكثر من 20 مليون عميل حول العالم. استمتع بالوصول الفوري والسحب المجاني ونقاط المكافآت التي يمكنك استبدالها نقدًا.

Webmoney
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العملات

USD EUR

مين-ماكس

الوديعة

5 - 3,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 5,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

خدمة دفع كاملة تضم أكثر من 30 مليون عميل، و 10000 اشتراك يومي، ويدعمها أكثر من 100,000 تاجر.

PaysafeCard
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العملات

USD AUD GBP EUR

مين-ماكس

الوديعة

5 - 1,000
5 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 750

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

-

خدمة دفع مريحة لا تحتاج إلى حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. مقبولة من قبل آلاف التجار في جميع أنحاء العالم.

Jeton
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العملات

USD EUR AUD GBP

مين-ماكس

الوديعة

5 - 1,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 1,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

خدمة تحويل أموال سريعة وآمنة. يمكنك الوصول إلى أموالك من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

Sticpay
chevron

العملات

USD EUR GBP

مين-ماكس

الوديعة

5 - 10,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 1,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

طريقة سهلة ورخيصة وسريعة لتحويل الأموال. بدعم من البنوك والتجار في جميع أنحاء العالم.

Airtm
chevron

العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

5 - 2,500

مين-ماكس

انسحاب

5 - 2,500

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

PDF

يمكنك تحويل عملتك بسهولة إلى الدولار الأمريكي وتحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم. يستخدمه أكثر من 500,000 عميل في 163 دولة.

Boleto
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

10 - 500

مين-ماكس

انسحاب

لا ينطبق

الإيداع

وقت المعالجة

2 - 3 أيام عمل

سحب

وقت المعالجة

لا ينطبق

مرجع

-

استخدم طريقة الدفع الشائعة هذه القائمة على الفاتورة للإيداع إذا لم يكن لديك حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان. يمكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال Skrill.

Paylivre
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العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

5 - 4,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

1 - 2 يوم عمل

مرجع

PDF

استمتع بعمليات الإيداع والسحب السريعة والسلاسة والآمنة مع PayLivre.

OnlineNaira
chevron

العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

10 - 1,000

مين-ماكس

انسحاب

10 - 10,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

1 - 2 يوم عمل

مرجع

-

قم بإجراء عمليات إيداع وسحب سريعة وآمنة باستخدام هذا الحل المتوافق مع الهاتف المحمول للعملاء في نيجيريا.

Trustly
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العملات

USD EUR GBP

مين-ماكس

الوديعة

10 - 100

مين-ماكس

انسحاب

ستكون متاحة قريبًا

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

ستكون متاحة قريبًا

مرجع

-

استمتع بعمليات الإيداع والسحب السريعة والسلاسة والآمنة مع Trustly.

Beyonic
chevron

العملات

UGX TZS

مين-ماكس

الوديعة

5 - 1,000

مين-ماكس

انسحاب

5 - 1,000

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

1 - 2 يوم عمل

مرجع

-

قم بعمل الإيداعات بسهولة باستخدام هاتفك المحمول. للعملاء في أوغندا وتنزانيا.

Astropay
chevron

العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

5 - 2,500

مين-ماكس

انسحاب

5 - 2,500

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

يوم عمل واحد

مرجع

-

استمتع بعمليات الإيداع والسحب السريعة والآمنة مع Astropay.

OneForYou
chevron

العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

10 - 1,000

مين-ماكس

انسحاب

لا ينطبق

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

لا ينطبق

مرجع

-

قم بالإيداع بسهولة باستخدام حل الدفع بالقسائم النقدية لجنوب إفريقيا.

Advcash
chevron

العملات

USD

مين-ماكس

الوديعة

5 - 1,000

مين-ماكس

انسحاب

ستكون متاحة قريبًا

الإيداع

وقت المعالجة

فوري

سحب

وقت المعالجة

ستكون متاحة قريبًا

مرجع

-

استمتع بعمليات الإيداع والسحب السريعة والسلاسة والآمنة مع AdvCash.

الأسلوب

العملات

الحد الأدنى للإيداع

الحد الأدنى للسحب

الإيداع

وقت المعالجة

سحب

وقت المعالجة

مرجع

ملاحظة: سيختلف الحد الأدنى لمبلغ السحب اعتمادًا على أحدث أسعار الصرف. تم تقريب الأرقام الموضحة هنا.

Bitcoin
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العملات

BTC

الحد الأدنى للإيداع

لا يوجد حد أدنى

الحد الأدنى للسحب

0.0022

الإيداع

وقت المعالجة

الأموال متاحة بمجرد تأكيدها

سحب

وقت المعالجة

تخضع لفحوصات داخلية

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب بعملة البيتكوين، أول عملة مشفرة في العالم.

Ethereum
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العملات

ETH

الحد الأدنى للإيداع

لا يوجد حد أدنى

الحد الأدنى للسحب

0.013

الإيداع

وقت المعالجة

الأموال متاحة بمجرد تأكيدها

سحب

وقت المعالجة

تخضع لفحوصات داخلية

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب في Ethereum، من بين أفضل 3 عملات رقمية مستخدمة.

Litecoin
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العملات

LTC

الحد الأدنى للإيداع

لا يوجد حد أدنى

الحد الأدنى للسحب

0.085

الإيداع

وقت المعالجة

الأموال متاحة بمجرد تأكيدها

سحب

وقت المعالجة

تخضع لفحوصات داخلية

مرجع

PDF

قم بالإيداع والسحب في لايتكوين، وهي عملة مشفرة متينة مع معالجة سريعة للمعاملات.

UsdCoin
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العملات

USDC

الحد الأدنى للإيداع

لا يوجد حد أدنى

الحد الأدنى للسحب

25

الإيداع

وقت المعالجة

الأموال متاحة بمجرد تأكيدها

سحب

وقت المعالجة

تخضع لفحوصات داخلية

مرجع

-

قم بالإيداع والسحب بعملة الدولار الأمريكي، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

Tether
chevron

العملات

USDT

الحد الأدنى للإيداع

لا يوجد حد أدنى

الحد الأدنى للسحب

25

الإيداع

وقت المعالجة

الأموال متاحة بمجرد تأكيدها

سحب

وقت المعالجة

تخضع لفحوصات داخلية

مرجع

-

قم بالإيداع والسحب في Tether، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالعملات الورقية.

ملاحظة: سيختلف الحد الأدنى لمبلغ السحب اعتمادًا على أحدث أسعار الصرف. تم تقريب الأرقام الموضحة هنا.

الأسلوب

العملات

الحد الأدنى للإيداع

وقت معالجة الإيداع

مرجع

ملاحظة: طرق الدفع هذه متاحة حصريًا لعملائنا الذين لديهم حسابات تداول العملات المشفرة.

Changelly
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العملات

USD EUR GBP BTC

الحد الأدنى للإيداع

50 - 5,000

وقت معالجة الإيداع

5 - 30 دقيقة

مرجع

PDF

تبادل آمن وسريع للعملات المشفرة وخدمة تحويل العملات الرقمية إلى عملة مشفرة متوفرة في جميع أنحاء العالم. تقدم أكثر من 150 عملة مشفرة. دعم الدردشة الحية 24/7.

Banxa
chevron

العملات

USD EUR GBP AUD BTC LTC USDT USDC

الحد الأدنى للإيداع

50 - 5,000

وقت معالجة الإيداع

5 - 30 دقيقة

مرجع

-

يمكنك إجراء عمليات إيداع سريعة وسهلة وآمنة من خلال منصة تحويل العملات إلى العملات المشفرة المتوافقة دوليًا باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك. التسجيلات خالية من المتاعب.

Xanpool
chevron

العملات

USD EUR GBP AUD BTC ETH LTC USDT

الحد الأدنى للإيداع

50 - 5,000

وقت معالجة الإيداع

5 - 30 دقيقة

مرجع

-

قم بالإيداع في حساب Deriv cryptor الخاص بك عن طريق التحويل المصرفي المحلي من خلال تبادل العملات الورقية إلى العملات المشفرة للعملاء في جنوب شرق آسيا.

ملاحظة: طرق الدفع هذه متاحة حصريًا لعملائنا الذين لديهم حسابات تداول العملات المشفرة.

إخلاء المسؤولية: نقوم بمعالجة جميع عمليات الإيداع والسحب الخاصة بك في غضون يوم واحد. ومع ذلك، فإن أوقات المعالجة والحدود في هذه الصفحة إرشادية، اعتمادًا على قائمة الانتظار أو لأسباب خارجة عن سيطرتنا.

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في الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم المنتجات المالية من قبل شركة Deriv Investments (Europe) Limited، مركز W للأعمال، الطابق 3، Triq Dun Karm، Birkirkara BKR 9033، مالطا، المرخصة في مالطا (الترخيص رقم 5). IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية، طريق المدينة، المنطقة 1، منطقة الأعمال المركزية، بيركيركارا CBD 1010، مالطا، بموجب قانون خدمات الاستثمار.

يتم تقديم المنتجات المالية خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التالية:(Deriv (FX المحدودة F16: الطابق الأول باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، 87000 لابوان، ماليزيا، المرخص لها من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024)؛ شركة (Deriv (BVI المحدودة كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، المرخص لها من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (رقم الترخيص SIBA/L/18/1114)؛ شركة Deriv (V) المحدودة ( عرض الرخصة )، 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو؛ وشركة وشركة (Deriv (SVG المحدودة مبنى هيندز كينغزتاون سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Deriv المحدودة 13 شارع كاستل ، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.

لا تتوفر خدمات هذا الموقع في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ، أو للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.