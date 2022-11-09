تقومسلة الدولار الأسترالي بقياس قيمة الدولار الأسترالي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.

تقيس سلة اليورو قيمة اليورو مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.

تقوم سلة الجنيه الإسترليني بقياس قيمة الجنيه البريطاني مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني والدولار الكندي)، ويقاس وزن كل منها بنسبة 20%.

تقيس سلة الدولار الأمريكي قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي)، كل منها مرجح بنسبة 20٪.