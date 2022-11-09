Derived
تداول في أسعار الأصول المستمدة من الأسواق الواقعية أو المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة. اختر من بين المؤشرات الاصطناعية التي نقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومؤشرات الفوركس المشتقة ومؤشرات السلة.
قم بالتداول في عملتك المفضلة مقابل سلة من العملات الرئيسية واستفد من تقليل المخاطر والتقلبات.
لماذا تتداول مؤشرات السلة على Deriv
تم ترجيح كل عملة بنسبة 20٪
رافعة مالية عالية وفروق أسعار ضيقة
منصات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام
أدوات رسوم بيانية متطورة
طرق إيداع وسحب مريحة
تتوفر تداولات مؤشرات السلة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
سلة السلع
سلة الذهب
تقيس سلة الذهب قيمة الذهب مقابل سلة من خمس عملات عالمية (يورو، جنيه إسترليني، ين ياباني، دولار أسترالي، دولار أمريكي)، وزن كل منها بنسبة 20%.
سلة فوركس
سلة الدولار الأسترالي
سلة يورو
سلة الجنيه الإسترليني
سلة الدولار الأمريكي
تقومسلة الدولار الأسترالي بقياس قيمة الدولار الأسترالي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.
تقيس سلة اليورو قيمة اليورو مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.
تقوم سلة الجنيه الإسترليني بقياس قيمة الجنيه البريطاني مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني والدولار الكندي)، ويقاس وزن كل منها بنسبة 20%.
تقيس سلة الدولار الأمريكي قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي)، كل منها مرجح بنسبة 20٪.
تتوفر تداولات مؤشرات السلة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
سلة السلع
سلة الذهب
تقيس سلة الذهب قيمة الذهب مقابل سلة من خمس عملات عالمية (يورو، جنيه إسترليني، ين ياباني، دولار أسترالي، دولار أمريكي)، وزن كل منها بنسبة 20%.
سلة فوركس
سلة الدولار الأسترالي
سلة يورو
سلة الجنيه الإسترليني
سلة الدولار الأمريكي
تقومسلة الدولار الأسترالي بقياس قيمة الدولار الأسترالي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.
تقيس سلة اليورو قيمة اليورو مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.
تقوم سلة الجنيه الإسترليني بقياس قيمة الجنيه البريطاني مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني والدولار الكندي)، ويقاس وزن كل منها بنسبة 20%.
تقيس سلة الدولار الأمريكي قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي)، كل منها مرجح بنسبة 20٪.