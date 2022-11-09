Derived

تداول في أسعار الأصول المستمدة من الأسواق الواقعية أو المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة. اختر من بين المؤشرات الاصطناعية التي نقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومؤشرات الفوركس المشتقة ومؤشرات السلة.

قم بالتداول في عملتك المفضلة مقابل سلة من العملات الرئيسية واستفد من تقليل المخاطر والتقلبات.

لماذا تتداول مؤشرات السلة على Deriv

currency weighted by 20%

تم ترجيح كل عملة بنسبة 20٪

leverage

رافعة مالية عالية وفروق أسعار ضيقة

responsive website

منصات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام

advanced charting widgets

أدوات رسوم بيانية متطورة

deposit and withdrawal

طرق إيداع وسحب مريحة

تتوفر تداولات مؤشرات السلة على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

سلة السلع

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سلة الذهب

تقيس سلة الذهب قيمة الذهب مقابل سلة من خمس عملات عالمية (يورو، جنيه إسترليني، ين ياباني، دولار أسترالي، دولار أمريكي)، وزن كل منها بنسبة 20%.

سلة فوركس

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سلة الدولار الأسترالي

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سلة يورو

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سلة الجنيه الإسترليني

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سلة الدولار الأمريكي

تقومسلة الدولار الأسترالي بقياس قيمة الدولار الأسترالي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.

تقيس سلة اليورو قيمة اليورو مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.

تقوم سلة الجنيه الإسترليني بقياس قيمة الجنيه البريطاني مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني والدولار الكندي)، ويقاس وزن كل منها بنسبة 20%.

تقيس سلة الدولار الأمريكي قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي)، كل منها مرجح بنسبة 20٪.

تتوفر تداولات مؤشرات السلة على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

سلة السلع

symbol

سلة الذهب

تقيس سلة الذهب قيمة الذهب مقابل سلة من خمس عملات عالمية (يورو، جنيه إسترليني، ين ياباني، دولار أسترالي، دولار أمريكي)، وزن كل منها بنسبة 20%.

سلة فوركس

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سلة الدولار الأسترالي

symbol

سلة يورو

symbol

سلة الجنيه الإسترليني

symbol

سلة الدولار الأمريكي

تقومسلة الدولار الأسترالي بقياس قيمة الدولار الأسترالي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.

تقيس سلة اليورو قيمة اليورو مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي)، وتقاس قيمة كل منها بنسبة 20%.

تقوم سلة الجنيه الإسترليني بقياس قيمة الجنيه البريطاني مقابل سلة من خمس عملات عالمية (الدولار الأمريكي واليورو والدولار الأسترالي والين الياباني والدولار الكندي)، ويقاس وزن كل منها بنسبة 20%.

تقيس سلة الدولار الأمريكي قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من خمس عملات عالمية (اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي)، كل منها مرجح بنسبة 20٪.

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في الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم المنتجات المالية من قبل شركة Deriv Investments (Europe) Limited، مركز W للأعمال، الطابق 3، Triq Dun Karm، Birkirkara BKR 9033، مالطا، المرخصة في مالطا (الترخيص رقم 5). IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية، طريق المدينة، المنطقة 1، منطقة الأعمال المركزية، بيركيركارا CBD 1010، مالطا، بموجب قانون خدمات الاستثمار.

يتم تقديم المنتجات المالية خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التالية:(Deriv (FX المحدودة F16: الطابق الأول باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، 87000 لابوان، ماليزيا، المرخص لها من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024)؛ شركة (Deriv (BVI المحدودة كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، المرخص لها من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (رقم الترخيص SIBA/L/18/1114)؛ شركة Deriv (V) المحدودة ( عرض الرخصة )، 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو؛ وشركة وشركة (Deriv (SVG المحدودة مبنى هيندز كينغزتاون سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Deriv المحدودة 13 شارع كاستل ، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.

لا تتوفر خدمات هذا الموقع في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ، أو للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.