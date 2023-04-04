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وكيل الدفع
- ما هو برنامج وكيل الدفع Deriv؟
- هل برنامج وكيل الدفع Deriv هو نفس برنامج Deriv P2P؟
- لماذا يحتاج العملاء إلى وكيل دفع؟
- هل أحتاج إلى حساب Deriv لأصبح وكيل دفع؟
- هل يجب علي دفع أي رسوم لأصبح وكيل دفع لـ Deriv؟
- هل أحصل على عمولة كوكيل دفع؟
- ماذا يحدث إذا كان وكيل الدفع يتقاضى أكثر من حد العمولة المحدد؟
- هل وكلاء الدفع موظفون أو تابعون لشركة Deriv؟
- ما الفرق بين وكيل الدفع ووكيل الدفع المميز؟
- من يمكنه أن يصبح وكيل دفع مميز؟
- هل سيُطلب مني دفع رسوم لأصبح وكيل دفع مميز؟
- ما هي تكلفة استخدام خدمات وكيل الدفع المتميز؟
- هل يمكن لوكيل الدفع المتميز تقديم خدماته إلى وكيل دفع مميز آخر؟
- هل يمكن لوكيل الدفع تقديم خدماته إلى وكيل الدفع المتميز؟
- هل يمكن لوكيل الدفع تقديم خدماته لوكلاء الدفع الآخرين؟
- هل يمكن لجميع عملاء Deriv استخدام وكلاء الدفع المميزين لمعالجة المعاملات؟
- كيف يمكنني إضافة طرق الدفع المقبولة أو إزالتها أو تغييرها؟
- هل يمكنني الإعلان عن خدماتي لعملاء Deriv؟
- هل سأظل قادرًا على التداول باستخدام حسابي بعد التسجيل كوكيل دفع؟