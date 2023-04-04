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وكيل الدفع

  1. ما هو برنامج وكيل الدفع Deriv؟
  2. هل برنامج وكيل الدفع Deriv هو نفس برنامج Deriv P2P؟
  3. لماذا يحتاج العملاء إلى وكيل دفع؟
  4. هل أحتاج إلى حساب Deriv لأصبح وكيل دفع؟
  5. هل يجب علي دفع أي رسوم لأصبح وكيل دفع لـ Deriv؟
  6. هل أحصل على عمولة كوكيل دفع؟
  7. ماذا يحدث إذا كان وكيل الدفع يتقاضى أكثر من حد العمولة المحدد؟
  8. هل وكلاء الدفع موظفون أو تابعون لشركة Deriv؟
  9. ما الفرق بين وكيل الدفع ووكيل الدفع المميز؟
  10. من يمكنه أن يصبح وكيل دفع مميز؟
  11. هل سيُطلب مني دفع رسوم لأصبح وكيل دفع مميز؟
  12. ما هي تكلفة استخدام خدمات وكيل الدفع المتميز؟
  13. هل يمكن لوكيل الدفع المتميز تقديم خدماته إلى وكيل دفع مميز آخر؟
  14. هل يمكن لوكيل الدفع تقديم خدماته إلى وكيل الدفع المتميز؟
  15. هل يمكن لوكيل الدفع تقديم خدماته لوكلاء الدفع الآخرين؟
  16. هل يمكن لجميع عملاء Deriv استخدام وكلاء الدفع المميزين لمعالجة المعاملات؟
  17. كيف يمكنني إضافة طرق الدفع المقبولة أو إزالتها أو تغييرها؟
  18. هل يمكنني الإعلان عن خدماتي لعملاء Deriv؟
  19. هل سأظل قادرًا على التداول باستخدام حسابي بعد التسجيل كوكيل دفع؟