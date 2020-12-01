支付方式
我们支持多种存款和提款选项。
详细了解我们的付款方式以及使用方法。
银行汇款
信用卡/借记卡
附注: 透过Mastercard和Maestro的提款方式只适用于英国客户。
电子钱包
加密货币
附注: 取款最小金额会随着最新兑换率改变。显示的是舍入后的数字。
免责声明：我们会于1个工作日内处理您的所有存款和取款。但是，本页面所述的处理时间和限制仅供参考，具体取决于队列或我们无法控制的因素。
我们支持多种存款和提款选项。
详细了解我们的付款方式以及使用方法。
银行汇款
方式
货币
最小-最大
存款
最小-最大
提款
存款
处理时间
提款
处理时间
参考
USD GBP EUR AUD
500-100,000
500-100,000
1个工作日
1个工作日
-
用您的银行账户存款和取款。需付银行手续费。
USD
25-10,000
不适用
即时
不适用
-
任何设备皆能使用银行账户轻松存款。支持中国、印度尼西亚、韩国、泰国和越南的主要银行。
USD
10-10,000
不适用
即时
不适用
在东南亚最受欢迎的支付软件解决方案。目前可用于在越南、泰国和印度尼西亚存款。
USD
10-10,000
不适用
即时
不适用
为东南亚的客户进行在线银行转帐的付款工具。目前可用于在越南、泰国和印度尼西亚存款。
USD GBP EUR AUD
10-10,000
10-10,000
即时
1个工作日
用您在南非的银行账户直接存款和提款的简便方法。
USD
50-4,500
55-2,500
1个工作日
1-3个工作日
为菲律宾的客户进行在线银行转帐的付款工具。可用于存款和取款。
USD
10-4,000
10-4,000
1个工作日
1-3个工作日
为越南的客户进行在线银行转帐的付款工具。可用于存款和取款。
信用卡/借记卡
附注: 透过Mastercard和Maestro的提款方式只适用于英国客户。
电子钱包
方式
货币
最小-最大
存款
最小-最大
提款
存款
处理时间
提款
处理时间
参考
USD
5-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
快速的存款和取款、收费低廉以及可下载的交易历史记录。
USD EUR
5-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
便宜又方便的存款和取款方法。具有自动付款、年利息和实时报表等功能。
USD GBP EUR AUD
10-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
快速、简单易用、可随时随地使用。全球有数百万客户在使用。
USD GBP EUR AUD
5-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
全球超过2000万客户使用。享受即时访问和免费提款。
USD EUR
5-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
完善的付款服务，拥有超过3,000万客户，每天有10,000人次注册，并得到100,000多家商家的支持。
USD EUR
5-200 (USD)
5-150 (EUR)
5-180 (USD)
5-150 (EUR)
即时
1个工作日
-
支付服务提供商提供简单的在线资金转移、接收付款和支付方法。
USD GBP EUR AUD
5-1,000
5-750
即时
1个工作日
-
不需要银行账户或信用卡的便捷付款服务。被全球成千上万的商家所接受。
USD EUR
5-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
快速安全的汇款服务。通过移动应用随时随地存取资金。
USD GBP EUR
5-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
简单、便宜和快速的汇款方式。获得世界各地银行和商家的支持。
USD
5-2,500
5-2,500
即时
1个工作日
轻松将货币转换为美元，并在全球范围内转账。
USD
5-10,000
5-10,000
即时
1个工作日
-
Use PayLivre to make deposits and withdrawals with your Brazilian bank account.
加密货币
附注: 取款最小金额会随着最新兑换率改变。显示的是舍入后的数字。
免责声明：我们会于1个工作日内处理您的所有存款和取款。但是，本页面所述的处理时间和限制仅供参考，具体取决于队列或我们无法控制的因素。