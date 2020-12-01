支付方式

我们支持多种存款和提款选项。

详细了解我们的付款方式以及使用方法。

方式

货币

最小-最大

存款

最小-最大

提款

存款

处理时间

提款

处理时间

参考

bank transfer

USD GBP EUR AUD

500-100,000

500-100,000

1个工作日

1个工作日

-

chevron

用您的银行账户存款和取款。需付银行手续费。

pay safe card

USD

25-10,000

不适用

即时

不适用

-

chevron

任何设备皆能使用银行账户轻松存款。支持中国、印度尼西亚、韩国、泰国和越南的主要银行。

help2pay

USD

10-10,000

不适用

即时

不适用

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在东南亚最受欢迎的支付软件解决方案。目前可用于在越南、泰国和印度尼西亚存款。

dragon phoenix

USD

10-10,000

不适用

即时

不适用

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为东南亚的客户进行在线银行转帐的付款工具。目前可用于在越南、泰国和印度尼西亚存款。

zingPay

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即时

1个工作日

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用您在南非的银行账户直接存款和提款的简便方法。

Dragon pay

USD

50-4,500

55-2,500

1个工作日

1-3个工作日

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为菲律宾的客户进行在线银行转帐的付款工具。可用于存款和取款。

NganLuong

USD

10-4,000

10-4,000

1个工作日

1-3个工作日

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为越南的客户进行在线银行转帐的付款工具。可用于存款和取款。

方式

货币

最小-最大

存款

最小-最大

提款

存款

处理时间

提款

处理时间

参考

Visa

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即时

1个工作日

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使用 Visa 信用卡或借记卡存款和取款。

Mastercard

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即时

1个工作日

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使用 Mastercard 信用卡或借记卡存款和取款。

Maestro

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即时

1个工作日

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使用 Maestro 借记卡存款和取款。

Diners

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即时

2-3个工作日

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使用 Diners Club 信用卡或借记卡存款和取款。

附注: 透过Mastercard和Maestro的提款方式只适用于英国客户。

方式

货币

最小-最大

存款

最小-最大

提款

存款

处理时间

提款

处理时间

参考

Fasapay

USD

5-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

PDFchevron

快速的存款和取款、收费低廉以及可下载的交易历史记录。

PerfectMoney

USD EUR

5-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

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便宜又方便的存款和取款方法。具有自动付款、年利息和实时报表等功能。

Skrill

USD GBP EUR AUD

10-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

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快速、简单易用、可随时随地使用。全球有数百万客户在使用。

Neteller

USD GBP EUR AUD

5-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

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全球超过2000万客户使用。享受即时访问和免费提款。

Webmoney

USD EUR

5-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

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完善的付款服务，拥有超过3,000万客户，每天有10,000人次注册，并得到100,000多家商家的支持。

Qiwi

USD EUR

5-200 (USD)

5-150 (EUR)

5-180 (USD)

5-150 (EUR)

即时

1个工作日

-

chevron

支付服务提供商提供简单的在线资金转移、接收付款和支付方法。

PaysafeCard

USD GBP EUR AUD

5-1,000

5-750

即时

1个工作日

-

chevron

不需要银行账户或信用卡的便捷付款服务。被全球成千上万的商家所接受。

Jeton

USD EUR

5-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

PDFchevron

快速安全的汇款服务。通过移动应用随时随地存取资金。

Sticpay

USD GBP EUR

5-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

PDFchevron

简单、便宜和快速的汇款方式。获得世界各地银行和商家的支持。

Airtm

USD

5-2,500

5-2,500

即时

1个工作日

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轻松将货币转换为美元，并在全球范围内转账。

Paylivre

USD

5-10,000

5-10,000

即时

1个工作日

-

chevron

Use PayLivre to make deposits and withdrawals with your Brazilian bank account.

方式

货币

最小存款金额

最小提款额

存款

处理时间

提款

处理时间

参考

Bitcoin

BTC

无最小限制

资金一经确认即可使用

需经过内部检查

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存取世界上第一个加密货币，比特币。

Ethereum

ETH

无最小限制

资金一经确认即可使用

需经过内部检查

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用以太币存款和取款，是最常用的3种加密货币之一。

Litecoin

LTC

无最小限制

资金一经确认即可使用

需经过内部检查

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存入和提取莱特币。这是一种耐用、交易处理时间快速的加密货币。

UsdCoin

USDC

无最小限制

资金一经确认即可使用

需经过内部检查

-

chevron

用与美元挂钩的加密货币，USD Coin 存款和取款。

Tether

USDT

无最小限制

资金一经确认即可使用

需经过内部检查

-

chevron

用与美元挂钩的加密货币，Tether Omni 存款和取款。

附注: 取款最小金额会随着最新兑换率改变。显示的是舍入后的数字。

方式

货币

最小存款金额

存款处理时间

参考

Changelly

USD EUR GBP BTC

USD50

资金一经确认即可使用

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您获取加密货币的简单方式。快速安全地兑换和购买150多种加密货币的方式。 24/7全天候聊天支持。

Banxa

USD EUR GBP AUD CAD BTC LTC USDT USDC

USD20

资金一经确认即可使用

-

chevron

快速、安全的法定货币到加密货币支付服务。使用信用卡/借记卡和银行转账从世界任何地方存入加密货币。

免责声明：我们会于1个工作日内处理您的所有存款和取款。但是，本页面所述的处理时间和限制仅供参考，具体取决于队列或我们无法控制的因素。