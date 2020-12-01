USD GBP EUR AUD 500-100,000 500-100,000 1个工作日 1个工作日 -

用您的银行账户存款和取款。需付银行手续费。

USD 25-10,000 不适用 即时 不适用 -

任何设备皆能使用银行账户轻松存款。支持中国、印度尼西亚、韩国、泰国和越南的主要银行。

USD 10-10,000 不适用 即时 不适用

在东南亚最受欢迎的支付软件解决方案。目前可用于在越南、泰国和印度尼西亚存款。

USD 10-10,000 不适用 即时 不适用

为东南亚的客户进行在线银行转帐的付款工具。目前可用于在越南、泰国和印度尼西亚存款。

USD GBP EUR AUD 10-10,000 10-10,000 即时 1个工作日

用您在南非的银行账户直接存款和提款的简便方法。

USD 50-4,500 55-2,500 1个工作日 1-3个工作日

为菲律宾的客户进行在线银行转帐的付款工具。可用于存款和取款。

USD 10-4,000 10-4,000 1个工作日 1-3个工作日