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Dolandırıcılık önleme
- Kimlik avı nedir?
- Kimlik avı/dolandırıcılıktan kaçınmak için en iyi uygulamalar nelerdir?
- Hesabımı tehlikeye atabilecek ana nedenler nelerdir?
- Kimlik avı web sitelerini nasıl tanıyabilirim?
- Kimlik avı e-postasını nasıl tespit edebilirim?
- Bir dolandırıcılık sosyal medya hesabını nasıl belirlerim?
- Deriv hangi kimlik avı kaynaklarına sahip?
- Hesabım bir dolandırıcılık/oltalama tuzağına düşerse Deriv kaybımı telafi edecek mi?
- Deriv'i taklit eden geçerli bir dolandırıcıyı bildirirsem ödüllendirilir miyim?
- Bilgilerimi veya belgelerimi göndermem gerekirse Deriv benimle nasıl iletişime geçecek?
- Kimlik avına maruz kalırsam veya kimlik bilgilerim ele geçirilirse ne yapmalıyım?
- Deriv kasiyer hesabımda tanınmayan işlemler bulduğumda ne yapabilirim?
- Deriv'in resmi sosyal medya hesapları nelerdir?