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Dolandırıcılık önleme

  1. Kimlik avı nedir?
  2. Kimlik avı/dolandırıcılıktan kaçınmak için en iyi uygulamalar nelerdir?
  3. Hesabımı tehlikeye atabilecek ana nedenler nelerdir?
  4. Kimlik avı web sitelerini nasıl tanıyabilirim?
  5. Kimlik avı e-postasını nasıl tespit edebilirim?
  6. Bir dolandırıcılık sosyal medya hesabını nasıl belirlerim?
  7. Deriv hangi kimlik avı kaynaklarına sahip?
  8. Hesabım bir dolandırıcılık/oltalama tuzağına düşerse Deriv kaybımı telafi edecek mi?
  9. Deriv'i taklit eden geçerli bir dolandırıcıyı bildirirsem ödüllendirilir miyim?
  10. Bilgilerimi veya belgelerimi göndermem gerekirse Deriv benimle nasıl iletişime geçecek?
  11. Kimlik avına maruz kalırsam veya kimlik bilgilerim ele geçirilirse ne yapmalıyım?
  12. Deriv kasiyer hesabımda tanınmayan işlemler bulduğumda ne yapabilirim?
  13. Deriv'in resmi sosyal medya hesapları nelerdir?