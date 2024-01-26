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Предотвращение мошенничества

  1. Что такое фишинг?
  2. Какие существуют лучшие методы, чтобы не стать жертвой мошенничества?
  3. Каковы основные причины, которые могут скомпрометировать мой аккаунт?
  4. Как распознать фишинговые сайты?
  5. Как определить фишинговое письмо?
  6. Как определить мошеннический аккаунт в социальных сетях?
  7. Какие фишинговые ресурсы есть у Deriv?
  8. Компенсирует ли Deriv мои потери, если мой счет попадет в ловушку мошенничества/фишинга?
  9. Получу ли я вознаграждение, если сообщу о действительном мошеннике, выдающем себя за Deriv?
  10. Как Deriv свяжется со мной, если мне понадобится предоставить свои данные или документы?
  11. Что мне делать, если я стал жертвой мошенничества или мои учетные данные были скомпрометированы?
  12. Что делать, если я обнаружил на своем кассовом счете Deriv непризнанные транзакции?
  13. Каковы официальные аккаунты Deriv в социальных сетях?