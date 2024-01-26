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Предотвращение мошенничества
- Что такое фишинг?
- Какие существуют лучшие методы, чтобы не стать жертвой мошенничества?
- Каковы основные причины, которые могут скомпрометировать мой аккаунт?
- Как распознать фишинговые сайты?
- Как определить фишинговое письмо?
- Как определить мошеннический аккаунт в социальных сетях?
- Какие фишинговые ресурсы есть у Deriv?
- Компенсирует ли Deriv мои потери, если мой счет попадет в ловушку мошенничества/фишинга?
- Получу ли я вознаграждение, если сообщу о действительном мошеннике, выдающем себя за Deriv?
- Как Deriv свяжется со мной, если мне понадобится предоставить свои данные или документы?
- Что мне делать, если я стал жертвой мошенничества или мои учетные данные были скомпрометированы?
- Что делать, если я обнаружил на своем кассовом счете Deriv непризнанные транзакции?
- Каковы официальные аккаунты Deriv в социальных сетях?