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    Deriv P2P

  1. Что такое Deriv P2P?

  2. Насколько безопасен Deriv P2P?

  3. Какие платежные методы можно использовать на Deriv P2P?

  4. Могу ли я увеличить дневной лимит покупки или продажи?

  5. Что делать, если у меня возник спор с трейдером, с которым я обмениваюсь?

  6. Как связаться с контрагентом по моей транзакции?

  7. Почему мой баланс Deriv P2P отличается от баланса моего счета Deriv?

Что такое Deriv P2P?

Deriv P2P - это сервис одноранговых переводов от Deriv. Здесь вы можете вносить и снимать средства со своего счета Deriv через транзакции с другими трейдерами.

Чтобы получить деньги на свой счет Deriv, вы можете "купить" средства на Deriv в своей местной валюте (или любой поддерживаемой валюте) у другого трейдера, и сумма, которую вы "купили", будет зачислена на ваш счет.

Точно так же вы можете выводить средства со своего счета Deriv, "продавая" их другим трейдерам за оплату в вашей местной валюте (или любой другой поддерживаемой валюте).

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