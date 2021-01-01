Что такое Deriv P2P?

Deriv P2P - это сервис одноранговых переводов от Deriv. Здесь вы можете вносить и снимать средства со своего счета Deriv через транзакции с другими трейдерами.

Чтобы получить деньги на свой счет Deriv, вы можете "купить" средства на Deriv в своей местной валюте (или любой поддерживаемой валюте) у другого трейдера, и сумма, которую вы "купили", будет зачислена на ваш счет.

Точно так же вы можете выводить средства со своего счета Deriv, "продавая" их другим трейдерам за оплату в вашей местной валюте (или любой другой поддерживаемой валюте).