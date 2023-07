AGG.US O ETF iShares Core US Aggregate Bond acompanha um índice de obrigações com grau de investimento dos EUA.

ARKK.US O ARK Innovation ETF investe em ações nacionais e estrangeiras de empresas que dependem ou beneficiam de desenvolvimentos em inteligência artificial, automação, tecnologias de ADN, armazenamento de energia, fintech e robótica.

DIA.US O SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust acompanha o índice Dow Jones Industrial Average.

EEM.US O iShares MSCI Emerging Markets ETF acompanha um índice de ações de grande e média dimensão de países de mercados emergentes.

EFA.US O iShares MSCI EAFE ETF acompanha um índice de ações de mercados desenvolvidos de grande e média capitalização fora dos EUA e do Canadá.

ERX.US O Direxion Daily Energy Bull 2X Shares acompanha o Energy Select Sector Index.

GDX.US O ETF VanEck Vectors Gold Miners imita o NYSE Arca Gold Miners Index, que acompanha o desempenho global das empresas envolvidas na indústria de extração de ouro.

GLD.US O ETF SPDR Gold Shares acompanha o preço das barras de ouro no mercado de balcão (OTC).

HYG.US O iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF acompanha um índice de obrigações de alto rendimento de empresas denominadas em dólares americanos.

IEMG.US O iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF acompanha um índice de ações de mercados emergentes de grande, média e pequena capitalização.

IJR.US O iShares Core S&P Small-Cap ETF acompanha os resultados de investimento de um índice de ações americanas de pequena capitalização.

IVV.US O ETF iShares Core S&P 500 acompanha o desempenho de um índice de ações norte-americanas de grande capitalização.

IVW.US O iShares S&P 500 Growth ETF acompanha o desempenho de um índice de ações norte-americanas de grande capitalização com características de crescimento acima da média.

IWM.US O ETF iShares Russell 2000 acompanha os resultados de investimento de um índice de ações americanas de pequena capitalização.

LQD.US O iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF acompanha o desempenho de um índice de títulos corporativos de empresas com grau de investimento denominados em dólares americanos.

QID.US O ProShares UltraPro Short QQQ ETF procura produzir duas vezes o inverso dos retornos diários do Nasdaq.

SDS.US O UltraShort S&P500 ETF busca produzir duas vezes o inverso dos retornos diários do S&P 500.

SLV.US O ETF iShares Silver Trust procura refletir, de modo geral, o desempenho do preço da prata.

SPXS.US O Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF procura refletir 300% do inverso do desempenho do S&P 500.

SPY.US O ETF SPDR S&P 500 acompanha o S&P 500.

TBT.US O ProShares UltraShort 20+ Year Treasury procura resultados de investimento diários, antes de comissões e despesas, que correspondam a duas vezes o inverso do desempenho diário do ICE US.

TQQQ.US O ProShares UltraPro QQQ procura resultados de investimento diários, antes de comissões e despesas, que correspondam a três vezes o desempenho diário do índice Nasdaq 100.

UNG.US O ETF United States Natural Gas Fund acompanha em termos percentuais os movimentos dos preços do gás natural.

VEA.US O Vanguard FTSE Developed Markets ETF acompanha um índice de referência que mede o retorno do investimento de ações emitidas por empresas localizadas no Canadá e nos principais mercados da Europa e da região do Pacífico.

VNQ.US O Vanguard Real Estate ETF acompanha o retorno do MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index.

VOO.US O Vanguard S&P 500 ETF acompanha o índice S&P 500.

VTI.US O Vanguard Total Stock Market ETF acompanha o CRSP US Total Market Index.

VWO.US O Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF acompanha o índice de inclusão FTSE Emerging Markets All Cap China A.

XLE.US O Energy Select Sector SPDR® Fund ETF acompanha o sector da energia do índice S&P 500.

XLF.US O ETF Financial Select Sector SPDR® Fund acompanha o sector financeiro do índice S&P 500.

XLK.US O ETF Technology Select Sector SPDR® Fund acompanha o sector tecnológico do índice S&P 500.