Protezione del denaro dei clienti

Deriv non utilizza il denaro dei clienti per i propri interessi ed è possibile prelevarlo in qualsiasi momento. Il tuo denaro è detenuto presso istituzioni finanziarie sicure e autorizzate separatamente dal nostro: in questo modo, nell'ipotesi improbabile in cui Deriv risultasse insolvente, potresti ottenere indietro il tuo denaro.