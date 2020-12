Deriv è il futuro dell'evoluzione di Binary.com, una società che vanta un'esperienza comprovata nel fornire prodotti di punta del settore apprezzati in tutto il mondo.

Offriamo la più ampia selezione di derivati per il trading con prezzi competitivi e spread contenuti, che attirano più di un milione di trader in tutto il mondo. La nostra tecnologia permette di vivere un'esperienza di trading coinvolgente e intuitiva, che porta i clienti a comprendere meglio i rischi e quindi prendere decisioni di trading in modo più strategico.