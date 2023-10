Cos'è Deriv cTrader

Deriv cTrader è una piattaforma di trading CFD multi-asset facile da usare, ricca di un'ampia gamma di funzionalità in un'interfaccia intuitiva. Migliora ulteriormente la tua esperienza di trading con funzionalità come limit order e stop order, trading su grafici e indicatori personalizzati. Con Deriv cTrader, sfrutta la nostra ampia liquidità per eseguire operazioni in modo rapido ed efficiente.