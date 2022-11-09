سجل حافل

تتمتع مجموعة Deriv - المالكة للعلامات التجارية Deriv و Binary.com - بتاريخ يعود إلى عام 1999 عندما وضعنا الأساس لأول خدمة تداول ذات احتمالات ثابتة في العالم. منذ ذلك الحين، تطورنا من قوة إلى قوة، وكسبنا ثقة المتداولين في جميع أنحاء العالم.