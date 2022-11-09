صناديق افتراضية غير محدودة
تدرب على التداول مع Deriv طالما أردت. لا توجد مخاطر ولا رسوم خفية.
تتمتع مجموعة Deriv - المالكة للعلامات التجارية Deriv و Binary.com - بتاريخ يعود إلى عام 1999 عندما وضعنا الأساس لأول خدمة تداول ذات احتمالات ثابتة في العالم. منذ ذلك الحين، تطورنا من قوة إلى قوة، وكسبنا ثقة المتداولين في جميع أنحاء العالم.
تخضع Deriv إلى العديد من الهيئات بما في ذلك هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)، وهيئة لابوان للخدمات المالية (لابوان FSA)، ولجنة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC)، ولجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية.
لا تستخدم Deriv أموالك لمصالحها التجارية ويُسمح لك بسحب أموالك في أي وقت. يتم فصل جميع أموالك والاحتفاظ بها في مؤسسات مالية آمنة. بهذه الطريقة، في حالة إفلاس Deriv غير المحتملة، ستتم إعادة جميع أموالك إليك لأنها لن يتم دمجها أبدًا مع أموالنا.
التداول عبر الإنترنت ممتع ولكنه ينطوي على مخاطر ويمكن أن يؤدي إلى الإدمان. في Deriv، نحافظ على مصالح عملائنا ونشجعهم على ممارسة التداول الآمن والمسؤول. إذا كان هذا جديدًا عليك ، يمكنك أيضًا ممارسة التداول بأموال افتراضية غير محدودة قبل المخاطرة بأموالك.
يتوفر فريق دعم Deriv عبر الدردشة الحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - حتى في عطلات نهاية الأسبوع. يمكنك أيضًا العثور على إجابات في مركز المساعدة الخاص بنا والحصول على المساعدة من المتداولين الآخرين في المجتمع.
يجعل Deriv من السهل على أي شخص بدء التداول وفهم المخاطر واتخاذ قرارات تداول أفضل. تحتوي أدواتنا ومنصاتنا على تعليمات واضحة وبسيطة ويسهل التنقل فيها بشكل بديهي. كما نقدم بانتظام أخبار السوق والتحليلات والندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية ودروس الفيديو ومقالات مركز المساعدة لمساعدتك على البقاء على اطلاع لتصبح تاجرًا أفضل.
في Deriv، نفرض أفضل تدابير الأمان في فئتها مثل تشفير SSL لحماية حسابك وبياناتك الشخصية.
تدرب على التداول مع Deriv طالما أردت. لا توجد مخاطر ولا رسوم خفية.
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