لماذا ستختارنا؟

ثقة العملاء هي أولويتنا القصوى، ولهذا السبب يفضلنا ملايين المستخدمين. فيما يلي بعض النقاط التي تجعلنا مزودًا رائدًا لخدمات التداول عبر الإنترنت.

سجل حافل

سجل حافل

تتمتع مجموعة Deriv - المالكة للعلامات التجارية Deriv و Binary.com - بتاريخ يعود إلى عام 1999 عندما وضعنا الأساس لأول خدمة تداول ذات احتمالات ثابتة في العالم. منذ ذلك الحين، تطورنا من قوة إلى قوة، وكسبنا ثقة المتداولين في جميع أنحاء العالم.

مرخص لها ومنظمة

مرخص لها ومنظمة

تخضع Deriv إلى العديد من الهيئات بما في ذلك هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)، وهيئة لابوان للخدمات المالية (لابوان FSA)، ولجنة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC)، ولجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية.

حماية أموال العميل

حماية أموال العميل

لا تستخدم Deriv أموالك لمصالحها التجارية ويُسمح لك بسحب أموالك في أي وقت. يتم فصل جميع أموالك والاحتفاظ بها في مؤسسات مالية آمنة. بهذه الطريقة، في حالة إفلاس Deriv غير المحتملة، ستتم إعادة جميع أموالك إليك لأنها لن يتم دمجها أبدًا مع أموالنا.

الوعي بالمخاطر وإدارتها

الوعي بالمخاطر وإدارتها

التداول عبر الإنترنت ممتع ولكنه ينطوي على مخاطر ويمكن أن يؤدي إلى الإدمان. في Deriv، نحافظ على مصالح عملائنا ونشجعهم على ممارسة التداول الآمن والمسؤول. إذا كان هذا جديدًا عليك ، يمكنك أيضًا ممارسة التداول بأموال افتراضية غير محدودة قبل المخاطرة بأموالك.

المساعدة عند الحاجة

المساعدة عند الحاجة

يتوفر فريق دعم Deriv عبر الدردشة الحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - حتى في عطلات نهاية الأسبوع. يمكنك أيضًا العثور على إجابات في مركز المساعدة الخاص بنا والحصول على المساعدة من المتداولين الآخرين في المجتمع.

تجربة التداول الأولى للعميل

تجربة التداول الأولى للعميل

يجعل Deriv من السهل على أي شخص بدء التداول وفهم المخاطر واتخاذ قرارات تداول أفضل. تحتوي أدواتنا ومنصاتنا على تعليمات واضحة وبسيطة ويسهل التنقل فيها بشكل بديهي. كما نقدم بانتظام أخبار السوق والتحليلات والندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية ودروس الفيديو ومقالات مركز المساعدة لمساعدتك على البقاء على اطلاع لتصبح تاجرًا أفضل.

سلامتك هي أولويتنا

سلامتك هي أولويتنا

في Deriv، نفرض أفضل تدابير الأمان في فئتها مثل تشفير SSL لحماية حسابك وبياناتك الشخصية.

جرب Deriv دون أي خطر

صناديق افتراضية غير محدودة

تدرب على التداول مع Deriv طالما أردت. لا توجد مخاطر ولا رسوم خفية.

جميع الأسواق والمنصات

استمتع بالوصول الكامل إلى جميع أسواقنا ومنصاتنا.

لا حاجة لبطاقة ائتمان

قم بالتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني فقط. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان أو حد أدنى للإيداع.