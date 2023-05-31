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مواصفات التداول لعقود الفروقات على Deriv

استفد من التداول على مدار الساعة (من الاثنين إلى الجمعة)، والسيولة العالية، والحواجز المنخفضة للدخول، ومجموعة واسعة من العروض، وفرص التداول في الأحداث الحاصلة في العالم.

متاح على

Deriv MT5

deriv MT5

Deriv X

deriv X

Deriv EZ

deriv EZ

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أداة

حجم العقد

العملة الأساسية

الحد الأدنى للحجم

الحد الأدنى لفروق الأسعار

فارق السعر المستهدف

الحد الأقصى للرافعة المالية الفعالة

متطلبات الهامش (%)

مقايضة طويلة (نقاط يومية)

المبادلة القصيرة (النقاط اليومية)

ساعات التداول

AUD/JPY

100000

AUD

0.01

0.011

0.015

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

AUD/USD

100000

AUD

0.01

0.00003

0.00004

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/AUD

100000

EUR

0.01

0.00006

0.00015

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/CAD

100000

EUR

0.01

0.00006

0.00016

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/CHF

100000

EUR

0.01

0.00003

0.00006

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/GBP

100000

EUR

0.01

0.00003

0.00005

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/JPY

100000

EUR

0.01

0.005

0.01

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/USD

100000

EUR

0.01

0.00004

0.00005

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

GBP/AUD

100000

GBP

0.01

0.00005

0.00021

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

GBP/JPY

100000

GBP

0.01

0.005

0.014

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

ملاحظة: هناك استراحة يومية خلال أيام الأسبوع بين 21:00-21:05 (بتوقيت جرينتش)

يتم تحديث المعلومات الواردة أعلاه شهريًا، وبالتالي قد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف بعض العروض والمواصفات اعتمادًا على بلد إقامتك والولاية القضائية المنظمة وظروف التداول الفردية.