مواصفات التداول لعقود الفروقات على Deriv
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أداة
حجم العقد
العملة الأساسية
الحد الأدنى للحجم
الحد الأدنى لفروق الأسعار
فارق السعر المستهدف
الحد الأقصى للرافعة المالية الفعالة
متطلبات الهامش (%)
مقايضة طويلة (نقاط يومية)
المبادلة القصيرة (النقاط اليومية)
ساعات التداول
AUD/JPY
100000
AUD
0.01
0.011
0.015
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
AUD/USD
100000
AUD
0.01
0.00003
0.00004
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/AUD
100000
EUR
0.01
0.00006
0.00015
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/CAD
100000
EUR
0.01
0.00006
0.00016
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/CHF
100000
EUR
0.01
0.00003
0.00006
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/GBP
100000
EUR
0.01
0.00003
0.00005
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/JPY
100000
EUR
0.01
0.005
0.01
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/USD
100000
EUR
0.01
0.00004
0.00005
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
GBP/AUD
100000
GBP
0.01
0.00005
0.00021
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
GBP/JPY
100000
GBP
0.01
0.005
0.014
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
ملاحظة: هناك استراحة يومية خلال أيام الأسبوع بين 21:00-21:05 (بتوقيت جرينتش)
يتم تحديث المعلومات الواردة أعلاه شهريًا، وبالتالي قد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف بعض العروض والمواصفات اعتمادًا على بلد إقامتك والولاية القضائية المنظمة وظروف التداول الفردية.