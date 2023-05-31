مواصفات التداول لعقود الفروقات على Deriv

الفوركس Derived الأسهم والمؤشرات العملات المشفرة السلع

استفد من التداول على مدار الساعة (من الاثنين إلى الجمعة)، والسيولة العالية، والحواجز المنخفضة للدخول، ومجموعة واسعة من العروض، وفرص التداول في الأحداث الحاصلة في العالم.

أداة حجم العقد العملة الأساسية الحد الأدنى للحجم الحد الأدنى لفروق الأسعار فارق السعر المستهدف الحد الأقصى للرافعة المالية الفعالة متطلبات الهامش (%) مقايضة طويلة (نقاط يومية) المبادلة القصيرة (النقاط اليومية) ساعات التداول AUD/JPY 100000 AUD 0.01 0.011 0.015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT AUD/USD 100000 AUD 0.01 0.00003 0.00004 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/AUD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CAD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00016 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CHF 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00006 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/GBP 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/JPY 100000 EUR 0.01 0.005 0.01 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/USD 100000 EUR 0.01 0.00004 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/AUD 100000 GBP 0.01 0.00005 0.00021 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/JPY 100000 GBP 0.01 0.005 0.014 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT ملاحظة: هناك استراحة يومية خلال أيام الأسبوع بين 21:00-21:05 (بتوقيت جرينتش) 1 2 3 4 5 6

يتم تحديث المعلومات الواردة أعلاه شهريًا، وبالتالي قد لا تعكس ظروف التداول الحالية. قد تختلف بعض العروض والمواصفات اعتمادًا على بلد إقامتك والولاية القضائية المنظمة وظروف التداول الفردية.