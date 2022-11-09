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حول Deriv

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حول Deriv

Deriv هي الخطوة التالية في تطور Binary.com، الشركة التي لديها سجل حافل في تقديم المنتجات الرائدة في السوق والموثوق بها في جميع أنحاء العالم.

نحن نقدم أكبر مجموعة من المشتقات للتداول، مع أسعار مدروسة وفروق أسعار ضيقة تجذب أكثر من مليون متداول عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. توفر تقنيتنا تجربة تداول حدسية ورائعة، مما يتيح لعملائنا فهم المخاطر بشكل أكثر فعالية لاتخاذ قرارات تداول أفضل.