Derived
تداول في أسعار الأصول المستمدة من الأسواق الواقعية أو المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة. اختر من بين المؤشرات الاصطناعية التي نقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومؤشرات الفوركس المشتقة ومؤشرات السلة.
تحاكي مؤشرات Deriv الاصطناعية الخاصة تحركات السوق في العالم الحقيقي. مدعومة بمولد أرقام عشوائي آمن بشكل مشفر، هذه المؤشرات متاحة للتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا تتأثر بساعات السوق العادية أو الأحداث العالمية أو مخاطر السوق والسيولة.
لماذا تتداول المؤشرات الاصطناعية على Deriv
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تداول المؤشرات الاصطناعية متاح على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
مؤشرات التقلب
مؤشر التقلب 10 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 25 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 50 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 75 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 100 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 200 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 300 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 10
مؤشر التقلب 25
مؤشر التقلب 50
مؤشر التقلب 75
مؤشر التقلب 100
تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة %10 و %25 و %50 و %75 و %100 و %200 و %300.
يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانيتين لمؤشرات التقلب 10 و 25 و 50 و 75 و 100.
يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانية لمؤشرات التقلب 10 (1s)، 25 (1s)، 50 (1s)، 75 (1s)، 100 (1s)، 200 (1s)، 300 (1s).
كراش/بوم
مؤشر بوم 1000
مؤشر بوم 500
مؤشر بوم 300
مؤشر كراش 1000
مؤشر كراش 500
مؤشر كراش 300
مع هذه المؤشرات، هناك متوسط انخفاض واحد (انهيار) أو ارتفاع واحد (ازدهار) في الأسعار يحدث في سلسلة من 1000 أو 500 أو 300 علامة.
مؤشرات القفز
مؤشر القفز 10
مؤشر القفز 25
مؤشر القفز 50
مؤشر القفز 75
مؤشر جمب 100
تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة 10٪ و 25٪ و 50٪ و 75٪ و 100٪، وهناك احتمال متساوٍ للقفز لأعلى أو لأسفل كل 20 دقيقة في المتوسط. يبلغ حجم القفزة حوالي 30 مرة من حركة السعر العادية في المتوسط.
مؤشرات الخطوة
فهرس الخطوة
مع هذه المؤشرات، هناك احتمال متساوٍ لحركة صعود/لأسفل في سلسلة أسعار بحجم خطوة ثابت يبلغ 0.1.
مؤشرات كسر النطاق
مؤشر رينج بريك 100
مؤشر رينج بريك 200
تتقلب هذه المؤشرات بين نقطتي (حدود) سعر ، وتخترق أحيانًا الحدود لإنشاء نطاق جديد في المتوسط كل 100 أو 200 مرة تصل فيها إلى الحدود.
تداول المؤشرات الاصطناعية متاح على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
مؤشرات التقلب
مؤشر التقلب 10 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 25 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 50 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 75 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 100 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 200 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 300 (1 ثانية)
مؤشر التقلب 10
مؤشر التقلب 25
مؤشر التقلب 50
مؤشر التقلب 75
مؤشر التقلب 100
تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة %10 و %25 و %50 و %75 و %100 و %200 و %300.
يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانيتين لمؤشرات التقلب 10 و 25 و 50 و 75 و 100.
يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانية لمؤشرات التقلب 10 (1s)، 25 (1s)، 50 (1s)، 75 (1s)، 100 (1s)، 200 (1s)، 300 (1s).
كراش/بوم
مؤشر بوم 1000
مؤشر بوم 500
مؤشر بوم 300
مؤشر كراش 1000
مؤشر كراش 500
مؤشر كراش 300
مع هذه المؤشرات، هناك متوسط انخفاض واحد (انهيار) أو ارتفاع واحد (ازدهار) في الأسعار يحدث في سلسلة من 1000 أو 500 أو 300 علامة.
مؤشرات القفز
مؤشر القفز 10
مؤشر القفز 25
مؤشر القفز 50
مؤشر القفز 75
مؤشر جمب 100
تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة 10٪ و 25٪ و 50٪ و 75٪ و 100٪، وهناك احتمال متساوٍ للقفز لأعلى أو لأسفل كل 20 دقيقة في المتوسط. يبلغ حجم القفزة حوالي 30 مرة من حركة السعر العادية في المتوسط.
مؤشرات الخطوة
فهرس الخطوة
مع هذه المؤشرات، هناك احتمال متساوٍ لحركة صعود/لأسفل في سلسلة أسعار بحجم خطوة ثابت يبلغ 0.1.
مؤشرات كسر النطاق
مؤشر رينج بريك 100
مؤشر رينج بريك 200
تتقلب هذه المؤشرات بين نقطتي (حدود) سعر ، وتخترق أحيانًا الحدود لإنشاء نطاق جديد في المتوسط كل 100 أو 200 مرة تصل فيها إلى الحدود.