تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة %10 و %25 و %50 و %75 و %100 و %200 و %300.

يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانيتين لمؤشرات التقلب 10 و 25 و 50 و 75 و 100.

يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانية لمؤشرات التقلب 10 (1s)، 25 (1s)، 50 (1s)، 75 (1s)، 100 (1s)، 200 (1s)، 300 (1s).