Derived

تداول في أسعار الأصول المستمدة من الأسواق الواقعية أو المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة. اختر من بين المؤشرات الاصطناعية التي نقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومؤشرات الفوركس المشتقة ومؤشرات السلة.

تحاكي مؤشرات Deriv الاصطناعية الخاصة تحركات السوق في العالم الحقيقي. مدعومة بمولد أرقام عشوائي آمن بشكل مشفر، هذه المؤشرات متاحة للتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا تتأثر بساعات السوق العادية أو الأحداث العالمية أو مخاطر السوق والسيولة.

لماذا تتداول المؤشرات الاصطناعية على Deriv

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تداول المؤشرات الاصطناعية متاح على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

مؤشرات التقلب

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مؤشر التقلب 10 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 25 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 50 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 75 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 100 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 200 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 300 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 10

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مؤشر التقلب 25

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مؤشر التقلب 50

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مؤشر التقلب 75

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مؤشر التقلب 100

تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة %10 و %25 و %50 و %75 و %100 و %200 و %300.

يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانيتين لمؤشرات التقلب 10 و 25 و 50 و 75 و 100.

يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانية لمؤشرات التقلب 10 (1s)، 25 (1s)، 50 (1s)، 75 (1s)، 100 (1s)، 200 (1s)، 300 (1s).

كراش/بوم

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مؤشر بوم 1000

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مؤشر بوم 500

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مؤشر بوم 300

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مؤشر كراش 1000

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مؤشر كراش 500

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مؤشر كراش 300

مع هذه المؤشرات، هناك متوسط انخفاض واحد (انهيار) أو ارتفاع واحد (ازدهار) في الأسعار يحدث في سلسلة من 1000 أو 500 أو 300 علامة.

مؤشرات القفز

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مؤشر القفز 10

symbol

مؤشر القفز 25

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مؤشر القفز 50

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مؤشر القفز 75

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مؤشر جمب 100

تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة 10٪ و 25٪ و 50٪ و 75٪ و 100٪، وهناك احتمال متساوٍ للقفز لأعلى أو لأسفل كل 20 دقيقة في المتوسط. يبلغ حجم القفزة حوالي 30 مرة من حركة السعر العادية في المتوسط.

مؤشرات الخطوة

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فهرس الخطوة

مع هذه المؤشرات، هناك احتمال متساوٍ لحركة صعود/لأسفل في سلسلة أسعار بحجم خطوة ثابت يبلغ 0.1.

مؤشرات كسر النطاق

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مؤشر رينج بريك 100

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مؤشر رينج بريك 200

تتقلب هذه المؤشرات بين نقطتي (حدود) سعر ، وتخترق أحيانًا الحدود لإنشاء نطاق جديد في المتوسط كل 100 أو 200 مرة تصل فيها إلى الحدود.

تداول المؤشرات الاصطناعية متاح على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

مؤشرات التقلب

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مؤشر التقلب 10 (1 ثانية)

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مؤشر التقلب 25 (1 ثانية)

symbol

مؤشر التقلب 50 (1 ثانية)

symbol

مؤشر التقلب 75 (1 ثانية)

symbol

مؤشر التقلب 100 (1 ثانية)

symbol

مؤشر التقلب 200 (1 ثانية)

symbol

مؤشر التقلب 300 (1 ثانية)

symbol

مؤشر التقلب 10

symbol

مؤشر التقلب 25

symbol

مؤشر التقلب 50

symbol

مؤشر التقلب 75

symbol

مؤشر التقلب 100

تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة %10 و %25 و %50 و %75 و %100 و %200 و %300.

يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانيتين لمؤشرات التقلب 10 و 25 و 50 و 75 و 100.

يتم إنشاء علامة واحدة كل ثانية لمؤشرات التقلب 10 (1s)، 25 (1s)، 50 (1s)، 75 (1s)، 100 (1s)، 200 (1s)، 300 (1s).

كراش/بوم

symbol

مؤشر بوم 1000

symbol

مؤشر بوم 500

symbol

مؤشر بوم 300

symbol

مؤشر كراش 1000

symbol

مؤشر كراش 500

symbol

مؤشر كراش 300

مع هذه المؤشرات، هناك متوسط انخفاض واحد (انهيار) أو ارتفاع واحد (ازدهار) في الأسعار يحدث في سلسلة من 1000 أو 500 أو 300 علامة.

مؤشرات القفز

symbol

مؤشر القفز 10

symbol

مؤشر القفز 25

symbol

مؤشر القفز 50

symbol

مؤشر القفز 75

symbol

مؤشر جمب 100

تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المحاكاة ذات التقلبات المستمرة بنسبة 10٪ و 25٪ و 50٪ و 75٪ و 100٪، وهناك احتمال متساوٍ للقفز لأعلى أو لأسفل كل 20 دقيقة في المتوسط. يبلغ حجم القفزة حوالي 30 مرة من حركة السعر العادية في المتوسط.

مؤشرات الخطوة

symbol

فهرس الخطوة

مع هذه المؤشرات، هناك احتمال متساوٍ لحركة صعود/لأسفل في سلسلة أسعار بحجم خطوة ثابت يبلغ 0.1.

مؤشرات كسر النطاق

symbol

مؤشر رينج بريك 100

symbol

مؤشر رينج بريك 200

تتقلب هذه المؤشرات بين نقطتي (حدود) سعر ، وتخترق أحيانًا الحدود لإنشاء نطاق جديد في المتوسط كل 100 أو 200 مرة تصل فيها إلى الحدود.

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في الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم المنتجات المالية من قبل شركة Deriv Investments (Europe) Limited، مركز W للأعمال، الطابق 3، Triq Dun Karm، Birkirkara BKR 9033، مالطا، المرخصة في مالطا (الترخيص رقم 5). IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية، طريق المدينة، المنطقة 1، منطقة الأعمال المركزية، بيركيركارا CBD 1010، مالطا، بموجب قانون خدمات الاستثمار.

يتم تقديم المنتجات المالية خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التالية:(Deriv (FX المحدودة F16: الطابق الأول باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، 87000 لابوان، ماليزيا، المرخص لها من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024)؛ شركة (Deriv (BVI المحدودة كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، المرخص لها من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (رقم الترخيص SIBA/L/18/1114)؛ شركة Deriv (V) المحدودة ( عرض الرخصة )، 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو؛ وشركة وشركة (Deriv (SVG المحدودة مبنى هيندز كينغزتاون سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Deriv المحدودة 13 شارع كاستل ، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.

لا تتوفر خدمات هذا الموقع في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ، أو للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.