الأسهم والمؤشرات

تداول الأسهم العالمية للعلامات التجارية الشهيرة والمفضلة لديك ومؤشرات سوق الأسهم الدولية على Deriv. تقدم الأسهم والمؤشرات الخاصة بنا أسهمًا وسلات أصول بأسعار تنافسية يمكنك تداولها خارج ساعات العمل العادية لأسواق الأسهم الرئيسية.

لماذا تتداول الأسهم والمؤشرات على Deriv

minimal capital requirements

الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والمخاطر المحدودة

extended trading time

وقت تداول ممتد، حتى 18 ساعة في اليوم

withdrawal

خيارات إيداع وسحب سريعة وآمنة

responsive, easy-to-use platforms

منصات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام

smart and friendly support

دعم من خلال خبرات وبكل ود، على مدار 7 أيام في الأسبوع

تداول الأسهم والمؤشرات متاح على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات


المؤشرات الأمريكية

symbol

500 دولار أمريكي

symbol

يو إس تيك 100

symbol

وول ستريت 30

كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في قطاع من الاقتصاد الأمريكي.

يتتبع مؤشر US 500 أداء أسهم أكبر 500 شركة عامة في الولايات المتحدة.

تتبع US Tech 100 أداء أسهم أكبر 100 شركة غير مالية في الولايات المتحدة.

تتبع وول ستريت 30 أداء الأسهم لأكبر 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.


المؤشرات الآسيوية

symbol

أستراليا 200

symbol

اليابان 225

كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في السوق المالية في منطقة آسيا/أوقيانوسيا.

يتتبع موقع استراليا 200 أداء أسهم أكبر 200 شركة مدرجة في أستراليا.

يتتبع Japan 225 أداء أسهم 225 شركة كبيرة مملوكة للقطاع العام في اليابان.


المؤشرات الأوروبية

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50 يورو

symbol

فرنسا 40

symbol

ألمانيا 40

symbol

هولندا 25

symbol

إسبانيا 35

symbol

المملكة المتحدة 100

كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في الأسواق المالية في أوروبا.

تتبع هولندا 25 أداء أسهم 25 شركة الأكثر تداولًا في هولندا.

يتبع مؤشر أوروبا 50 أداء أكبر 50 سهمًا وأكثرها سيولة في الاتحاد الأوروبي.

يتتبع France 40 أداء أكثر 40 سهمًا تداولًا من بين أفضل 100 شركة مدرجة في فرنسا.

تتبع Germany 40 أداء أسهم 40 شركة مدرجة رئيسية في ألمانيا.

تتبع المملكة المتحدة 100 أداء أسهم أفضل 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة.

وتتابع شركة اسبانيا 35 أداء أسهم أفضل 35 شركة في إسبانيا.

الأسهم

symbol

أديداس سالومون

symbol

شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز

symbol

Airbnb

symbol

إيرباص إس إي

symbol

الخطوط الجوية الفرنسية KLM

symbol

مجموعة علي بابا القابضة المحدودة

symbol

شركة ألفابيت فئة C

symbol

شركة Amazon.com

symbol

شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية

symbol

المجموعة الأمريكية الدولية

symbol

أبل

symbol

بنك أوف أمريكا

symbol

باير إيه جي

symbol

شركة بيوجين

symbol

BMW

symbol

بوينغ

symbol

أنظمة سيسكو

symbol

سيتي جروب

symbol

كوكا كولا

symbol

كونتيننتال إيه جي

symbol

دلتا إيرلاينز

symbol

البنك الألماني إيه جي

symbol

دويتشه لوفتهانزا إيه جي

symbol

شركة إيباي

symbol

شركة فيسبوك

symbol

فيديكس

symbol

فوكس كروب كلاس بي

symbol

شركة جنرال موتورز

symbol

مجموعة غولدمان ساكس

symbol

شركة هوم ديبوت

symbol

شركة إتش بي

symbol

آي بي إم

symbol

شركة انتل

symbol

جونسون آند جونسون

symbol

جي بي مورجان تشيس

symbol

شركة ماستركارد

symbol

ماكدونالدز

symbol

شركة مايكروسوفت

symbol

شركة موديرنا

symbol

شركة نتفليكس

symbol

نايك

symbol

شركة إنفيديا

symbol

بايتال

symbol

شركة بيبسيكو

symbol

فايزر

symbol

شركة بورش أوتوموبيل القابضة SE

symbol

شركة بروكتر أند غامبل

symbol

بوما إس إي

symbol

شركة سايلز فورس

symbol

مجموعة سوني

symbol

شركة تيسلا

symbol

شركة تيفا للصناعات الدوائية

symbol

شركة أوبر تكنولوجيز

symbol

فيزا

symbol

شركة وول مارت ستورز

symbol

شركة والت ديزني

symbol

شركة زووم للاتصالات بالفيديو

تداول الأسهم والمؤشرات متاح على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات


المؤشرات الأمريكية

symbol

500 دولار أمريكي

symbol

يو إس تيك 100

symbol

وول ستريت 30

كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في قطاع من الاقتصاد الأمريكي.

يتتبع مؤشر US 500 أداء أسهم أكبر 500 شركة عامة في الولايات المتحدة.

تتبع US Tech 100 أداء أسهم أكبر 100 شركة غير مالية في الولايات المتحدة.

تتبع وول ستريت 30 أداء الأسهم لأكبر 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.


المؤشرات الآسيوية

symbol

أستراليا 200

symbol

اليابان 225

كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في السوق المالية في منطقة آسيا/أوقيانوسيا.

يتتبع موقع استراليا 200 أداء أسهم أكبر 200 شركة مدرجة في أستراليا.

يتتبع Japan 225 أداء أسهم 225 شركة كبيرة مملوكة للقطاع العام في اليابان.


المؤشرات الأوروبية

symbol

50 يورو

symbol

فرنسا 40

symbol

ألمانيا 40

symbol

هولندا 25

symbol

إسبانيا 35

symbol

المملكة المتحدة 100

كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في الأسواق المالية في أوروبا.

تتبع هولندا 25 أداء أسهم 25 شركة الأكثر تداولًا في هولندا.

يتبع مؤشر أوروبا 50 أداء أكبر 50 سهمًا وأكثرها سيولة في الاتحاد الأوروبي.

يتتبع France 40 أداء أكثر 40 سهمًا تداولًا من بين أفضل 100 شركة مدرجة في فرنسا.

تتبع Germany 40 أداء أسهم 40 شركة مدرجة رئيسية في ألمانيا.

تتبع المملكة المتحدة 100 أداء أسهم أفضل 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة.

وتتابع شركة اسبانيا 35 أداء أسهم أفضل 35 شركة في إسبانيا.

الأسهم

symbol

أديداس سالومون

symbol

شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز

symbol

Airbnb

symbol

إيرباص إس إي

symbol

الخطوط الجوية الفرنسية KLM

symbol

مجموعة علي بابا القابضة المحدودة

symbol

شركة ألفابيت فئة C

symbol

شركة Amazon.com

symbol

شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية

symbol

المجموعة الأمريكية الدولية

symbol

أبل

symbol

بنك أوف أمريكا

symbol

باير إيه جي

symbol

شركة بيوجين

symbol

BMW

symbol

بوينغ

symbol

أنظمة سيسكو

symbol

سيتي جروب

symbol

كوكا كولا

symbol

كونتيننتال إيه جي

symbol

دلتا إيرلاينز

symbol

البنك الألماني إيه جي

symbol

دويتشه لوفتهانزا إيه جي

symbol

شركة إيباي

symbol

شركة فيسبوك

symbol

فيديكس

symbol

فوكس كروب كلاس بي

symbol

شركة جنرال موتورز

symbol

مجموعة غولدمان ساكس

symbol

شركة هوم ديبوت

symbol

شركة إتش بي

symbol

آي بي إم

symbol

شركة انتل

symbol

جونسون آند جونسون

symbol

جي بي مورجان تشيس

symbol

شركة ماستركارد

symbol

ماكدونالدز

symbol

شركة مايكروسوفت

symbol

شركة موديرنا

symbol

شركة نتفليكس

symbol

نايك

symbol

شركة إنفيديا

symbol

بايتال

symbol

شركة بيبسيكو

symbol

فايزر

symbol

شركة بورش أوتوموبيل القابضة SE

symbol

شركة بروكتر أند غامبل

symbol

بوما إس إي

symbol

شركة سايلز فورس

symbol

مجموعة سوني

symbol

شركة تيسلا

symbol

شركة تيفا للصناعات الدوائية

symbol

شركة أوبر تكنولوجيز

symbol

فيزا

symbol

شركة وول مارت ستورز

symbol

شركة والت ديزني

symbol

شركة زووم للاتصالات بالفيديو

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في الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم المنتجات المالية من قبل شركة Deriv Investments (Europe) Limited، مركز W للأعمال، الطابق 3، Triq Dun Karm، Birkirkara BKR 9033، مالطا، المرخصة في مالطا (الترخيص رقم 5). IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية، طريق المدينة، المنطقة 1، منطقة الأعمال المركزية، بيركيركارا CBD 1010، مالطا، بموجب قانون خدمات الاستثمار.

يتم تقديم المنتجات المالية خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التالية:(Deriv (FX المحدودة F16: الطابق الأول باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، 87000 لابوان، ماليزيا، المرخص لها من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024)؛ شركة (Deriv (BVI المحدودة كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، المرخص لها من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (رقم الترخيص SIBA/L/18/1114)؛ شركة Deriv (V) المحدودة ( عرض الرخصة )، 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو؛ وشركة وشركة (Deriv (SVG المحدودة مبنى هيندز كينغزتاون سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Deriv المحدودة 13 شارع كاستل ، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.

لا تتوفر خدمات هذا الموقع في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ، أو للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.