كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في الأسواق المالية في أوروبا.

تتبع هولندا 25 أداء أسهم 25 شركة الأكثر تداولًا في هولندا.

يتبع مؤشر أوروبا 50 أداء أكبر 50 سهمًا وأكثرها سيولة في الاتحاد الأوروبي.

يتتبع France 40 أداء أكثر 40 سهمًا تداولًا من بين أفضل 100 شركة مدرجة في فرنسا.

تتبع Germany 40 أداء أسهم 40 شركة مدرجة رئيسية في ألمانيا.

تتبع المملكة المتحدة 100 أداء أسهم أفضل 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة.

وتتابع شركة اسبانيا 35 أداء أسهم أفضل 35 شركة في إسبانيا.