الأسهم والمؤشرات
تداول الأسهم العالمية للعلامات التجارية الشهيرة والمفضلة لديك ومؤشرات سوق الأسهم الدولية على Deriv. تقدم الأسهم والمؤشرات الخاصة بنا أسهمًا وسلات أصول بأسعار تنافسية يمكنك تداولها خارج ساعات العمل العادية لأسواق الأسهم الرئيسية.
لماذا تتداول الأسهم والمؤشرات على Deriv
الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والمخاطر المحدودة
وقت تداول ممتد، حتى 18 ساعة في اليوم
خيارات إيداع وسحب سريعة وآمنة
منصات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام
دعم من خلال خبرات وبكل ود، على مدار 7 أيام في الأسبوع
تداول الأسهم والمؤشرات متاح على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
متاح على
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
المؤشرات الأمريكية
500 دولار أمريكي
يو إس تيك 100
وول ستريت 30
كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في قطاع من الاقتصاد الأمريكي.
يتتبع مؤشر US 500 أداء أسهم أكبر 500 شركة عامة في الولايات المتحدة.
تتبع US Tech 100 أداء أسهم أكبر 100 شركة غير مالية في الولايات المتحدة.
تتبع وول ستريت 30 أداء الأسهم لأكبر 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.
المؤشرات الآسيوية
أستراليا 200
اليابان 225
كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في السوق المالية في منطقة آسيا/أوقيانوسيا.
يتتبع موقع استراليا 200 أداء أسهم أكبر 200 شركة مدرجة في أستراليا.
يتتبع Japan 225 أداء أسهم 225 شركة كبيرة مملوكة للقطاع العام في اليابان.
المؤشرات الأوروبية
50 يورو
فرنسا 40
ألمانيا 40
هولندا 25
إسبانيا 35
المملكة المتحدة 100
كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في الأسواق المالية في أوروبا.
تتبع هولندا 25 أداء أسهم 25 شركة الأكثر تداولًا في هولندا.
يتبع مؤشر أوروبا 50 أداء أكبر 50 سهمًا وأكثرها سيولة في الاتحاد الأوروبي.
يتتبع France 40 أداء أكثر 40 سهمًا تداولًا من بين أفضل 100 شركة مدرجة في فرنسا.
تتبع Germany 40 أداء أسهم 40 شركة مدرجة رئيسية في ألمانيا.
تتبع المملكة المتحدة 100 أداء أسهم أفضل 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة.
وتتابع شركة اسبانيا 35 أداء أسهم أفضل 35 شركة في إسبانيا.
الأسهم
أديداس سالومون
شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز
Airbnb
إيرباص إس إي
الخطوط الجوية الفرنسية KLM
مجموعة علي بابا القابضة المحدودة
شركة ألفابيت فئة C
شركة Amazon.com
شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية
المجموعة الأمريكية الدولية
أبل
بنك أوف أمريكا
باير إيه جي
شركة بيوجين
BMW
بوينغ
أنظمة سيسكو
سيتي جروب
كوكا كولا
كونتيننتال إيه جي
دلتا إيرلاينز
البنك الألماني إيه جي
دويتشه لوفتهانزا إيه جي
شركة إيباي
شركة فيسبوك
فيديكس
فوكس كروب كلاس بي
شركة جنرال موتورز
مجموعة غولدمان ساكس
شركة هوم ديبوت
شركة إتش بي
آي بي إم
شركة انتل
جونسون آند جونسون
جي بي مورجان تشيس
شركة ماستركارد
ماكدونالدز
شركة مايكروسوفت
شركة موديرنا
شركة نتفليكس
نايك
شركة إنفيديا
بايتال
شركة بيبسيكو
فايزر
شركة بورش أوتوموبيل القابضة SE
شركة بروكتر أند غامبل
بوما إس إي
شركة سايلز فورس
مجموعة سوني
شركة تيسلا
شركة تيفا للصناعات الدوائية
شركة أوبر تكنولوجيز
فيزا
شركة وول مارت ستورز
شركة والت ديزني
شركة زووم للاتصالات بالفيديو
تداول الأسهم والمؤشرات متاح على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
متاح على
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
المؤشرات الأمريكية
500 دولار أمريكي
يو إس تيك 100
وول ستريت 30
كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في قطاع من الاقتصاد الأمريكي.
يتتبع مؤشر US 500 أداء أسهم أكبر 500 شركة عامة في الولايات المتحدة.
تتبع US Tech 100 أداء أسهم أكبر 100 شركة غير مالية في الولايات المتحدة.
تتبع وول ستريت 30 أداء الأسهم لأكبر 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.
المؤشرات الآسيوية
أستراليا 200
اليابان 225
كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في السوق المالية في منطقة آسيا/أوقيانوسيا.
يتتبع موقع استراليا 200 أداء أسهم أكبر 200 شركة مدرجة في أستراليا.
يتتبع Japan 225 أداء أسهم 225 شركة كبيرة مملوكة للقطاع العام في اليابان.
المؤشرات الأوروبية
50 يورو
فرنسا 40
ألمانيا 40
هولندا 25
إسبانيا 35
المملكة المتحدة 100
كل من هذه المؤشرات يكرر أداء أفضل الشركات المتداولة علنًا في الأسواق المالية في أوروبا.
تتبع هولندا 25 أداء أسهم 25 شركة الأكثر تداولًا في هولندا.
يتبع مؤشر أوروبا 50 أداء أكبر 50 سهمًا وأكثرها سيولة في الاتحاد الأوروبي.
يتتبع France 40 أداء أكثر 40 سهمًا تداولًا من بين أفضل 100 شركة مدرجة في فرنسا.
تتبع Germany 40 أداء أسهم 40 شركة مدرجة رئيسية في ألمانيا.
تتبع المملكة المتحدة 100 أداء أسهم أفضل 100 شركة مدرجة في المملكة المتحدة.
وتتابع شركة اسبانيا 35 أداء أسهم أفضل 35 شركة في إسبانيا.
الأسهم
أديداس سالومون
شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز
Airbnb
إيرباص إس إي
الخطوط الجوية الفرنسية KLM
مجموعة علي بابا القابضة المحدودة
شركة ألفابيت فئة C
شركة Amazon.com
شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية
المجموعة الأمريكية الدولية
أبل
بنك أوف أمريكا
باير إيه جي
شركة بيوجين
BMW
بوينغ
أنظمة سيسكو
سيتي جروب
كوكا كولا
كونتيننتال إيه جي
دلتا إيرلاينز
البنك الألماني إيه جي
دويتشه لوفتهانزا إيه جي
شركة إيباي
شركة فيسبوك
فيديكس
فوكس كروب كلاس بي
شركة جنرال موتورز
مجموعة غولدمان ساكس
شركة هوم ديبوت
شركة إتش بي
آي بي إم
شركة انتل
جونسون آند جونسون
جي بي مورجان تشيس
شركة ماستركارد
ماكدونالدز
شركة مايكروسوفت
شركة موديرنا
شركة نتفليكس
نايك
شركة إنفيديا
بايتال
شركة بيبسيكو
فايزر
شركة بورش أوتوموبيل القابضة SE
شركة بروكتر أند غامبل
بوما إس إي
شركة سايلز فورس
مجموعة سوني
شركة تيسلا
شركة تيفا للصناعات الدوائية
شركة أوبر تكنولوجيز
فيزا
شركة وول مارت ستورز
شركة والت ديزني
شركة زووم للاتصالات بالفيديو