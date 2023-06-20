AGG.US يتتبع صندوق iShares الأساسي للسندات المجمعة الأمريكية مؤشرًا للسندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية.

ARKK.US تستثمر ARK Innovation ETF في الأوراق المالية المحلية والأجنبية للشركات التي تعتمد على التطورات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتقنيات الحمض النووي وتخزين الطاقة والتكنولوجيا المالية والروبوتات أو تستفيد منها.

DIA.US يتتبع صندوق SPDR Dow Jones الصناعي ETF مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط.

EEM.US يتتبع iShares MSCI Emerging Markets ETF مؤشرًا للأسهم الكبيرة والمتوسطة من دول الأسواق الناشئة.

EFA.US يتتبع iShares MSCI EAFE ETF مؤشرًا لأسهم الأسواق المتقدمة ذات رأس المال الكبير والمتوسط خارج الولايات المتحدة وكندا.

ERX.US يتتبع سهم Direction Daily Energy Bull 2X مؤشر قطاع الطاقة المختارة.

GDX.US يحاكي صندوق VanEck Vectors Gold Miners ETF مؤشر NYSE Arca لعمال مناجم الذهب، الذي يتتبع الأداء العام للشركات العاملة في صناعة تعدين الذهب.

GLD.US يتتبع صندوق SPDR Gold Shares ETF أسعار سبائك الذهب في السوق خارج البورصة (OTC).

HYG.US يتتبع صندوق iShares iBox $ لسندات الشركات ذات العائد المرتفع مؤشرًا لسندات الشركات ذات العائد المرتفع المقومة بالدولار الأمريكي.

IEMG.US يتتبع صندوق iShares Core MSCI Emerging Mots ETF مؤشرًا لأسهم الأسواق الناشئة ذات رأس المال الكبير والمتوسط والصغير.

IJR.US يتتبع صندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF نتائج الاستثمار لمؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الصغير.

IVV.US يتتبع صندوق iShares Core S&P 500 ETF أداء مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير.

IVW.US يتتبع صندوق iShares S&P 500 Growth ETF أداء مؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الكبير بخصائص نمو أعلى من المتوسط.

IWM.US يتتبع iShares Russell 2000 ETF نتائج الاستثمار لمؤشر الأسهم الأمريكية ذات رأس المال الصغير.

LQD.US يتتبع صندوق iShares iBox $ لسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية أداء مؤشر سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية المقومة بالدولار الأمريكي.

QID.US يسعى صندوق ProShares UltraPro Short QQQ ETF إلى إنتاج ضعف عكس العوائد اليومية لمؤشر ناسداك.

SDS.US يسعى صندوق UltraShort S&P500 ETF إلى إنتاج ضعف عكس العوائد اليومية لمؤشر S&P 500.

SLV.US يسعى صندوق iShares Silver Trust ETF إلى عكس أداء سعر الفضة بشكل عام.

SPXS.US يسعى صندوق المؤشرات المتداولة في بورصة دايركسيون دايلي S&P 500 Bear 3X إلى عكس 300٪ من عكس أداء مؤشر S&P 500.

SPY.US يتتبع صندوق SPDR S&P 500 ETF مؤشر S&P 500.

TBT.US تسعى خزانة ProShares UltraShort التي تزيد عن 20 عامًا إلى الحصول على نتائج استثمارية يومية، قبل الرسوم والنفقات، والتي تتوافق مع ضعف عكس الأداء اليومي لـ ICE US.

TQQQ.US تسعى ProShares UltraPro QQQ للحصول على نتائج استثمارية يومية، قبل الرسوم والنفقات، والتي تتوافق مع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر Nasdaq 100.

UNG.US يتتبع صندوق الغاز الطبيعي الأمريكي ETF من حيث النسبة المئوية تحركات أسعار الغاز الطبيعي.

VEA.US يتتبع Vanguard FTSE Adveled Markets ETF مؤشرًا قياسيًا يقيس عائد الاستثمار للأسهم الصادرة عن الشركات الموجودة في كندا والأسواق الرئيسية في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ.

VNQ.US يتتبع صندوق فانجارد للعقارات ETF عودة مؤشر MSCI لسوق العقارات القابل للاستثمار في الولايات المتحدة 25/50.

VOO.US يتتبع صندوق فانجارد إس آند بي 500 ETF مؤشر S&P 500.

VTI.US يتتبع صندوق فانجارد الإجمالي لسوق الأسهم ETF مؤشر CRSP الأمريكي الإجمالي للسوق.

VWO.US يتتبع صندوق فانجارد فوتسي المتداول في البورصة مؤشر FTSE للأسواق الناشئة الذي يضم جميع رؤوس الأموال في الصين A.

XLE.US يتتبع صندوق SPDR® ETF لقطاع الطاقة المحدد قطاع الطاقة في مؤشر S&P 500.

XLF.US يتتبع صندوق SPDR® ETF للقطاع المالي المحدد القطاع المالي لمؤشر S&P 500.

XLK.US يتتبع صندوق SPDR® ETF لقطاع التكنولوجيا المختار قطاع التكنولوجيا في مؤشر S&P 500.