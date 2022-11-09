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ما هو ديريف إكس؟
ما هو الحد الأدنى/الأقصى الذي يمكنني إيداعه في حساب Deriv X الخاص بي؟
ما هي الأسواق التي يمكنني تداولها على Deriv X؟
ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى للتداول على Deriv X؟
ما هي الاختلافات الرئيسية بين dTrader و Deriv MT5 (DMT5) و Deriv X؟
ما الفرق بين ديريف MT5 و Deriv X؟
كيف أقوم بإضافة حساب Deriv X؟
كيف يمكنني تسجيل الدخول إلى Deriv X؟
ما هي الاختلافات بين الحسابات الاصطناعية والحسابات المالية؟
ما هي كلمة مرور Deriv X؟
كيف تختلف كلمة مرور Deriv X عن كلمة مرور Deriv الخاصة بي؟
كيف يمكنني إعادة تعيين كلمة مرور Deriv X الخاصة بي؟
أين يمكنني العثور على معلومات حساب Deriv X الخاص بي؟
كيف يمكنني إيداع الأموال في حساب Deriv X بالمال الحقيقي الخاص بي؟
كيف يمكنني سحب الأموال من حساب Deriv X بالمال الحقيقي الخاص بي؟
Deriv X
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