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كيف يمكنني التسجيل كشركة تابعة؟
لماذا يجب أن أنضم إلى برنامج الشراكة الخاص بكم؟
ما نوع خطط العمولة التي تقدمونها؟
من يمكنه التقديم كشركة تابعة؟
هل الانضمام إلى برنامج الشراكة الخاص بك مجاني؟
ما هو العميل المُحال؟
لقد نسيت كلمة مرور الإحالة الخاصة بي. ماذا يجب أن أفعل؟
أين يمكنني العثور على رابط الإحالة الخاص بي؟
كيف يمكنني تغيير طريقة الدفع التابعة الخاصة بي؟
كيف ومتى سأتلقى مدفوعات العمولة الخاصة بي؟
كيف أرى أرباحي؟
ما نوع التقارير التي يمكنني الوصول إليها؟
برنامج الشراكة
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