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Crowdin
التداول
أنواع التداول
قم بالتداول عن طريق رافعة مالية وفروق سعر ضيقة للحصول على عوائد أفضل على التداولات الناجحة.
اربح دفوعات ثابتة من خلال توقع حركة سعر أحد الأصول.
اجمع بين الاتجاه التصاعدي لعقود الفروقات وبساطة الخيارات.
منصات التداول
تداول على Deriv MT5، المنصة الخاصة بتداول عقود الفروقات والمتكاملة في ذات الوقت
منصة تداول عقود فروقات قابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام.
تجربة تداول جديدة تمامًا على منصة فعالة وسهلة الاستخدام.
قم بتداول المضاعفات على الفوركس والعملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا.
قم بالتداول في الأسواق العالمية من خلال منصتنا الشهيرة والتي توفر سهولة الاستخدام.
التداول الآلي في متناول يدك. لا حاجة إلى عملية الترميز.
تتميز أداة «السحب والإسقاط» الكلاسيكية الخاصة بنا والتي تهدف لإنشاء بوتات تداول بمخططات تداول منبثقة للمستخدمين المتمكنين.
الأسواق
قم بالتداول في أكبر سوق مالية في العالم التي توفر أزواج العملات الأجنبية الأكثر تداولا.
استمتع بتداول أسعار الأصول المشتقة من من أسواق العالم الحقيقي أو الأسواق المحاكاة.
توقع اتجاهات السوق الموسعة وتنوع المخاطر التي تواجهك في علاقة بالأسهم والمؤشرات.
تداول برافعة مالية في حركة أسعار أزواج عملات الفيات المشفرة والمنتشرة.
تداول في الموارد الطبيعية التي تعتبر جوهرية للاقتصاد العالمي.
من نحن؟
المصادر
الشؤون القانونية
الشريك
50+
الأصول القابلة للتداول والنمو
$0.35
الحد الأدنى من الحصة
1s - 365d
مدة تداول مرنة
>200%
الدفع المحتمل
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