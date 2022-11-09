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أصبح التداول بسيطًا

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تداول مؤشرات التقلب مع dTrader في Deriv

50+

الأصول القابلة للتداول والنمو

$0.35

الحد الأدنى من الحصة

1s - 365d

مدة تداول مرنة

>200%

الدفع المحتمل

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