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غني بالميزات
تداول عقود الفروقات
المنصات

غني بالميزات تداول عقود الفروقات المنصات

Deriv ctrader online trading platform
Deriv ctrader online trading platform

200+

أصول قابلة للتداول

24/7

التداول

صفر

لجنة

ما هو Deriv cTrader ؟

Deriv cTrader هي منصة تداول CFD سهلة الاستخدام ومتعددة الأصول مليئة بمجموعة واسعة من الميزات على واجهة سهلة الاستخدام. قم بتحسين تجربة التداول الخاصة بك بشكل أكبر مع ميزات مثل أمر الحد وأمر الإيقاف وتداول الرسوم البيانية والمؤشرات المخصصة. مع Deriv cTrader، استفد من السيولة العميقة لدينا لتنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة.

لماذا التداول مع Deriv cTrader

Easy start

أصول متعددة على منصة واحدة

تداول العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات والعملات المشفرة والسلع والمؤشرات المشتقة في مكان واحد.

24/7 chat

طوال اليوم، طوال العام

تداول العملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية في أي وقت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات.

Favourite assets

تسجيل دخول سريع للحساب

لديك بالفعل حساب Deriv؟ استخدم بيانات الاعتماد هذه لتسجيل الدخول إلى Deriv cTrader.

واجهة سهلة الاستخدام

استفد من الواجهة سهلة الاستخدام للتداول والرسوم البيانية التي يمكن للمتداولين الجدد وذوي الخبرة الاستمتاع بها.

An intuitive interface

جميع الأصول المفضلة لديك، منصة واحدة

تداول الأصول المشتقة والمالية على حساب CFD واحد، دون الحاجة إلى التبديل بين حسابات متعددة.

Favourite assets

تعرف على هوامش التداول الخاصة بك

قوائم مفيدة حيث يمكنك معرفة كيفية تأثير هامش كل أصل على تجارتك قبل وضعها.

Trade margins

انطلق عن طريق فتح حساب Deriv cTrader

step

  • 1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك. ليس لديك واحدة؟ اشترك مجانًا.

  • 2. انتقل إلى مركز التاجر واختر الخيار التجريبي.

  • 3. ضمن العقود مقابل الفروقات، ابحث عن Deriv cTrader وحدد Get.

step

  • 1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك. ليس لديك واحدة؟ اشترك مجانًا.

  • 2. انتقل إلى مركز التاجر واختر الخيار التجريبي.

  • 3. ضمن العقود مقابل الفروقات، ابحث عن Deriv cTrader وحدد Get.