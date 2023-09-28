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غني بالميزات تداول عقود الفروقات المنصات
200+
أصول قابلة للتداول
24/7
التداول
صفر
لجنة
ما هو Deriv cTrader ؟
Deriv cTrader هي منصة تداول CFD سهلة الاستخدام ومتعددة الأصول مليئة بمجموعة واسعة من الميزات على واجهة سهلة الاستخدام. قم بتحسين تجربة التداول الخاصة بك بشكل أكبر مع ميزات مثل أمر الحد وأمر الإيقاف وتداول الرسوم البيانية والمؤشرات المخصصة. مع Deriv cTrader، استفد من السيولة العميقة لدينا لتنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة.
لماذا التداول مع Deriv cTrader
أصول متعددة على منصة واحدة
تداول العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات والعملات المشفرة والسلع والمؤشرات المشتقة في مكان واحد.
طوال اليوم، طوال العام
تداول العملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية في أي وقت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات.
تسجيل دخول سريع للحساب
لديك بالفعل حساب Deriv؟ استخدم بيانات الاعتماد هذه لتسجيل الدخول إلى Deriv cTrader.
واجهة سهلة الاستخدام
استفد من الواجهة سهلة الاستخدام للتداول والرسوم البيانية التي يمكن للمتداولين الجدد وذوي الخبرة الاستمتاع بها.
جميع الأصول المفضلة لديك، منصة واحدة
تداول الأصول المشتقة والمالية على حساب CFD واحد، دون الحاجة إلى التبديل بين حسابات متعددة.
تعرف على هوامش التداول الخاصة بك
قوائم مفيدة حيث يمكنك معرفة كيفية تأثير هامش كل أصل على تجارتك قبل وضعها.
انطلق عن طريق فتح حساب Deriv cTrader
1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك. ليس لديك واحدة؟ اشترك مجانًا.
2. انتقل إلى مركز التاجر واختر الخيار التجريبي.
3. ضمن العقود مقابل الفروقات، ابحث عن Deriv cTrader وحدد Get.
1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك. ليس لديك واحدة؟ اشترك مجانًا.
2. انتقل إلى مركز التاجر واختر الخيار التجريبي.
3. ضمن العقود مقابل الفروقات، ابحث عن Deriv cTrader وحدد Get.