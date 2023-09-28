ما هو Deriv cTrader ؟

Deriv cTrader هي منصة تداول CFD سهلة الاستخدام ومتعددة الأصول مليئة بمجموعة واسعة من الميزات على واجهة سهلة الاستخدام. قم بتحسين تجربة التداول الخاصة بك بشكل أكبر مع ميزات مثل أمر الحد وأمر الإيقاف وتداول الرسوم البيانية والمؤشرات المخصصة. مع Deriv cTrader، استفد من السيولة العميقة لدينا لتنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة.