支付方式
我們支援多種存款和提款選擇。
詳細瞭解我們的付款方式以及使用方法。
銀行匯款
信用卡/借記卡
備註: 透過Mastercard和Maestro的提款方式只適用於英國客戶。
電子錢包
加密貨幣
備註: 取款最小金額會隨著最新兌換率改變。顯示的是已四捨五入的數字。
免責聲明：我們會於1個工作日內處理您的所有存款和取款。但是，本頁面所述的處理時間和限制僅供參考，具體取決於隊列或我們無法控制的因素。
我們支援多種存款和提款選擇。
詳細瞭解我們的付款方式以及使用方法。
銀行匯款
方式
貨幣
最小-最大
存款
最小-最大
提款
存款
處理時間
提款
處理時間
參考
USD GBP EUR AUD
500-100,000
500-100,000
1個工作日
1個工作日
-
用您的銀行帳戶存款和取款。需付銀行手續費。
USD
25-10,000
不適用
即時
不適用
-
任何裝置皆能使用銀行帳戶輕鬆存款。支持中國、印度尼西亞、韓國、泰國和越南的主要銀行。
USD
10-10,000
不適用
即時
不適用
在東南亞最受歡迎的支付軟體解決方案。目前可用於在越南、泰國和印度尼西亞存款。
USD
10-10,000
不適用
即時
不適用
為東南亞的客戶進行線上銀行轉帳的付款工具。目前可用於在越南、泰國和印度尼西亞存款。
USD GBP EUR AUD
10-10,000
10-10,000
即時
1個工作日
用您在南非的銀行帳戶直接存款和提款的簡便方法。
USD
50-4,500
55-2,500
1個工作日
1-3個工作日
為菲律賓的客戶進行線上銀行轉帳的付款工具。可用於存款和取款。
USD
10-4,000
10-4,000
1個工作日
1-3個工作日
為越南的客戶進行線上銀行轉帳的付款工具。可用於存款和取款。
信用卡/借記卡
備註: 透過Mastercard和Maestro的提款方式只適用於英國客戶。
電子錢包
方式
貨幣
最小-最大
存款
最小-最大
提款
存款
處理時間
提款
處理時間
參考
USD
5-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
快速的存款和取款、收費低廉以及可下載的交易歷史記錄。
USD EUR
5-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
便宜又方便的存款和取款方法。具有自動付款、年利息和實時報表等功能。
USD GBP EUR AUD
10-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
快速、簡單易用、可隨時隨地使用。全球有數百萬客戶在使用。
USD GBP EUR AUD
5-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
全球超過2000萬客戶使用。享受即時存取和免費提款。
USD EUR
5-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
完善的付款服務，擁有超過3,000萬客戶，每天有10,000人次註冊，並得到100,000多家商家的支持。
USD EUR
5-200 (USD)
5-150 (EUR)
5-180 (USD)
5-150 (EUR)
即時
1個工作日
-
支付服務提供商提供簡單的線上資金轉移、接收付款和支付方法。
USD GBP EUR AUD
5-1,000
5-750
即時
1個工作日
-
不需要銀行帳戶或信用卡的便捷付款服務。被全球成千上萬的商家所接受。
USD EUR
5-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
快速安全的匯款服務。通過行動應用隨時隨地存取資金。
USD GBP EUR
5-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
簡單、便宜和快速的匯款方式。獲得世界各地銀行和商家的支援。
USD
5-2,500
5-2,500
即時
1個工作日
輕鬆將貨幣轉換為美元，並在全球範圍內轉帳。
USD
5-10,000
5-10,000
即時
1個工作日
-
Use PayLivre to make deposits and withdrawals with your Brazilian bank account.
加密貨幣
備註: 取款最小金額會隨著最新兌換率改變。顯示的是已四捨五入的數字。
免責聲明：我們會於1個工作日內處理您的所有存款和取款。但是，本頁面所述的處理時間和限制僅供參考，具體取決於隊列或我們無法控制的因素。