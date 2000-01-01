支付方式

我們支援多種存款和提款選擇。

詳細瞭解我們的付款方式以及使用方法。

方式

貨幣

最小-最大

存款

最小-最大

提款

存款

處理時間

提款

處理時間

參考

bank transfer

USD GBP EUR AUD

500-100,000

500-100,000

1個工作日

1個工作日

-

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用您的銀行帳戶存款和取款。需付銀行手續費。

pay safe card

USD

25-10,000

不適用

即時

不適用

-

chevron

任何裝置皆能使用銀行帳戶輕鬆存款。支持中國、印度尼西亞、韓國、泰國和越南的主要銀行。

help2pay

USD

10-10,000

不適用

即時

不適用

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在東南亞最受歡迎的支付軟體解決方案。目前可用於在越南、泰國和印度尼西亞存款。

dragon phoenix

USD

10-10,000

不適用

即時

不適用

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為東南亞的客戶進行線上銀行轉帳的付款工具。目前可用於在越南、泰國和印度尼西亞存款。

zingPay

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即時

1個工作日

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用您在南非的銀行帳戶直接存款和提款的簡便方法。

Dragon pay

USD

50-4,500

55-2,500

1個工作日

1-3個工作日

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為菲律賓的客戶進行線上銀行轉帳的付款工具。可用於存款和取款。

NganLuong

USD

10-4,000

10-4,000

1個工作日

1-3個工作日

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為越南的客戶進行線上銀行轉帳的付款工具。可用於存款和取款。

方式

貨幣

最小-最大

存款

最小-最大

提款

存款

處理時間

提款

處理時間

參考

Visa

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即時

1個工作日

PDFchevron

使用 Visa 信用卡或借記卡存款和取款。

Mastercard

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即時

1個工作日

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使用 Mastercard 信用卡或借記卡存款和取款。

Maestro

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即時

1個工作日

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使用 Maestro 借記卡存款和取款。

Diners

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

即時

2-3個工作日

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使用 Diners Cluba 信用卡或借記卡存款和取款。

備註: 透過Mastercard和Maestro的提款方式只適用於英國客戶。

方式

貨幣

最小-最大

存款

最小-最大

提款

存款

處理時間

提款

處理時間

參考

Fasapay

USD

5-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

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快速的存款和取款、收費低廉以及可下載的交易歷史記錄。

PerfectMoney

USD EUR

5-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

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便宜又方便的存款和取款方法。具有自動付款、年利息和實時報表等功能。

Skrill

USD GBP EUR AUD

10-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

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快速、簡單易用、可隨時隨地使用。全球有數百萬客戶在使用。

Neteller

USD GBP EUR AUD

5-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

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全球超過2000萬客戶使用。享受即時存取和免費提款。

Webmoney

USD EUR

5-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

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完善的付款服務，擁有超過3,000萬客戶，每天有10,000人次註冊，並得到100,000多家商家的支持。

Qiwi

USD EUR

5-200 (USD)

5-150 (EUR)

5-180 (USD)

5-150 (EUR)

即時

1個工作日

-

chevron

支付服務提供商提供簡單的線上資金轉移、接收付款和支付方法。

PaysafeCard

USD GBP EUR AUD

5-1,000

5-750

即時

1個工作日

-

chevron

不需要銀行帳戶或信用卡的便捷付款服務。被全球成千上萬的商家所接受。

Jeton

USD EUR

5-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

PDFchevron

快速安全的匯款服務。通過行動應用隨時隨地存取資金。

Sticpay

USD GBP EUR

5-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

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簡單、便宜和快速的匯款方式。獲得世界各地銀行和商家的支援。

Airtm

USD

5-2,500

5-2,500

即時

1個工作日

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輕鬆將貨幣轉換為美元，並在全球範圍內轉帳。

Paylivre

USD

5-10,000

5-10,000

即時

1個工作日

-

chevron

Use PayLivre to make deposits and withdrawals with your Brazilian bank account.

方式

貨幣

最小存款金額

最小提款金額

存款

處理時間

提款

處理時間

參考

Bitcoin

BTC

無最小限制

資金一經確認即可使用

需經過內部檢查

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存取世界上第一個加密貨幣，比特幣。

Ethereum

ETH

無最小限制

資金一經確認即可使用

需經過內部檢查

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用以太幣存款和取款，是最常用的3種加密貨幣之一。

Litecoin

LTC

無最小限制

資金一經確認即可使用

需經過內部檢查

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存入和提取萊特幣。這是一種耐用、交易處理時間快速的加密貨幣。

UsdCoin

USDC

無最小限制

資金一經確認即可使用

需經過內部檢查

-

chevron

用與美元掛鉤的加密貨幣，USD Coin存款和取款。

Tether

USDT

無最小限制

資金一經確認即可使用

需經過內部檢查

-

chevron

用與美元掛鉤的加密貨幣，Tether Omni存款和取款。

備註: 取款最小金額會隨著最新兌換率改變。顯示的是已四捨五入的數字。

方式

貨幣

最小存款金額

存款處理時間

參考

Changelly

USD EUR GBP BTC

USD50

資金一經確認即可使用

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您獲取加密貨幣的簡單方式。快速安全地兌換和購買150多種加密貨幣的方式。 24/7全天候聊天支持。

Banxa

USD EUR GBP AUD CAD BTC LTC USDT USDC

USD20

資金一經確認即可使用

-

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快速、安全的法定貨幣到加密貨幣支付服務。使用信用卡/借記卡和銀行轉帳從世界任何地方存入加密貨幣。

免責聲明：我們會於1個工作日內處理您的所有存款和取款。但是，本頁面所述的處理時間和限制僅供參考，具體取決於隊列或我們無法控制的因素。