无限额虚拟资金
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Deriv 集团是 Deriv 和 Binary.com 品牌的拥有者，其历史可以追溯到1999年，当时我们奠定了世界上第一个提供固定赔率交易服务的基础。从那时起至今，我们变得越来越强大，赢得了世界各地交易者的信任。
Deriv由多个实体授予牌照和监管。这些实体确保我们拥有适当的系统能为客户提供保障。我们的监管机构包括马耳他金融服务管理局（MFSA）、纳闽金融服务管理局（Labuan FSA）、瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）和英属维尔京群岛金融服务委员会。
Deriv不会将您的资金用于其商业利益，并且您可以随时提取资金。您的所有资金都将被隔离，并存放在有执照的安全金融机构。这样，万一Deriv破产，您所有钱都将退还给您，因为它永远不会与我们的资金合并。
在线交易令人兴奋，但存在风险，且可能使人上瘾。Deriv 为客户争取最大的利益，并鼓励他们安全和负责任交易。如您是新手，投注资金承受风险前您也可使用无限额的虚拟资金练习交易。
即使在周末，Deriv 支持团队全天候提供服务。您可以通过电话和客户服务票证系统轻松提出询问。我们还设有帮助中心以回答您最常见的问题。
Deriv让任何人都可以轻松开始交易、了解风险并做出更好的交易决策。我们的工具和平台具有清晰又简单的说明，直观易用。我们还定期提供市场新闻、分析、网络研讨会、电子书、视频教程和帮助中心文章，以帮助您了解最新情况并成为更好的交易者。
Deriv 实施一流的安全措施，例如SSL加密，以保护您的账户和个人数据。
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