Ödeme yöntemleri
Çeşitli mevduat ve para çekme seçeneklerini destekliyoruz.
Ödeme yöntemlerimiz ve bunların nasıl kullanılacağıyla ilgili daha fazla bilgi edinin.
Online bankacılık
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
5 - 50,000
Min-max
para çekme
5 - 50,000
Para yatırma
işlem süresi
1 iş günü
Para çekme
işlem süresi
1 iş günü
Referans
-
Güvenli ve hızlı para transferlerini kullanarak kolay bir şekilde para yatırın ve çekin.
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
10 - 17,000
Min-max
para çekme
Geçerli değil
Para yatırma
işlem süresi
1 iş günü
Para çekme
işlem süresi
Geçerli değil
Referans
-
Herhangi bir cihazda banka hesabınızla kolayca para yatırın. Çin, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'daki büyük bankaları destekliyor.
Kredi/banka kartları
Not: Para çekme işlemlerinizin kartınıza yansıtıılması 15 iş günü kadar sürebilir. Mastercard ve Maestro para çekme işlemleri yalnızca İngiltere'deki müşteriler için kullanılabilir.
Para birimleri
USD EUR AUD GBP
Min-max
mevduat
10 - 10,000
Min-max
para çekme
10 - 10,000
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
1 iş günü
Referans
-
Visa Electron kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
10 - 10,000
Min-max
para çekme
10 - 10,000
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
1 iş günü
Referans
-
JCB kredi kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.
Not: Para çekme işlemlerinizin kartınıza yansıtıılması 15 iş günü kadar sürebilir. Mastercard ve Maestro para çekme işlemleri yalnızca İngiltere'deki müşteriler için kullanılabilir.
E-cüzdanlar
Para birimleri
USD EUR AUD GBP
Min-max
mevduat
10 - 10,000
Min-max
para çekme
5 - 10,000
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
1 iş günü
Dünya çapında 20 milyondan fazla müşteri tarafından kullanılır. Nakit için kullanabileceğiniz anında erişim, ücretsiz para çekme ve ödül puanlarının tadını çıkarın.
Para birimleri
USD AUD GBP EUR
Min-max
mevduat
5 - 1,000
5 - 10,000
Min-max
para çekme
5 - 750
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
1 iş günü
Referans
-
Banka hesabına veya kredi kartına ihtiyaç duymayan uygun bir ödeme hizmeti. Dünya çapında binlerce tüccar tarafından kabul ediliyor.
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
10 - 500
Min-max
para çekme
Geçerli değil
Para yatırma
işlem süresi
2 - 3 iş günü
Para çekme
işlem süresi
Geçerli değil
Referans
-
Banka hesabınız veya kredi kartınız yoksa para yatırmak için bu popüler fatura tabanlı ödeme yöntemini kullanın. Bu seçenek Skrill üzerinden erişilebilir.
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
10 - 1,000
Min-max
para çekme
10 - 10,000
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
1 - 2 iş günü
Referans
-
Nijerya'daki müşteriler için bu mobil uyumlu çözümle hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme işlemleri yapın.
Para birimleri
USD EUR GBP
Min-max
mevduat
10 - 100
Min-max
para çekme
Yakında hazır olacak
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
Yakında hazır olacak
Referans
-
Trustly ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.
Para birimleri
UGX TZS
Min-max
mevduat
5 - 1,000
Min-max
para çekme
5 - 1,000
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
1 - 2 iş günü
Referans
-
Cep telefonunuzu kullanarak kolayca para yatırma işlemi yapın. Uganda ve Tanzanya'daki müşteriler için.
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
5 - 2,500
Min-max
para çekme
5 - 2,500
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
1 iş günü
Referans
-
Astropay ile hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
10 - 1,000
Min-max
para çekme
Geçerli değil
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
Geçerli değil
Referans
-
Güney Afrika için nakit çek ödeme çözümüyle kolayca para yatırma işlemi yapın.
Para birimleri
USD
Min-max
mevduat
5 - 1,000
Min-max
para çekme
Yakında hazır olacak
Para yatırma
işlem süresi
Hızlı
Para çekme
işlem süresi
Yakında hazır olacak
Referans
-
AdvCash ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.
Kriptopara birimleri
Not: Minimum para çekme tutarı, en son döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Burada gösterilen rakamlar yuvarlanmıştır.
Para birimleri
USDC
Min. Depozito
Minimum yok
Minumum para çekme
25
Para yatırma
işlem süresi
Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir
Para çekme
işlem süresi
Dahili kontrollere tabidir
Referans
-
USD olarak sabitlenmiş bir kripto para birimi olan USD Coin'e para yatırın ve çekin
Para birimleri
USDT
Min. Depozito
Minimum yok
Minumum para çekme
25
Para yatırma
işlem süresi
Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir
Para çekme
işlem süresi
Dahili kontrollere tabidir
Referans
-
İtibari para birimlerine sabitlenmiş bir kripto para olan Tether'e yatırın ve çekin.
Not: Minimum para çekme tutarı, en son döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Burada gösterilen rakamlar yuvarlanmıştır.
Fiat onramp - Popüler borsalarda kripto satın alın.
Not: Bu ödeme yöntemleri sadece kripto ticaret hesapları olan müşterilerimiz için kullanılabilir.
Para birimleri
USD EUR GBP AUD BTC LTC USDT USDC
Min. Depozito
50 - 5,000
Para yatırma işlem süresi
5 - 30 dakika
Referans
-
Kredi veya banka kartınızı kullanarak uluslararası uyumlu Fiat-Kripto Borsası ile hızlı, kolay ve güvenli para yatırın. Kayıtlar sorunsuzdur.
Para birimleri
USD EUR GBP AUD BTC ETH LTC USDT
Min. Depozito
50 - 5,000
Para yatırma işlem süresi
5 - 30 dakika
Referans
-
Güneydoğu Asya'daki müşteriler için bu Fiat-Crypto Borsası ile Deriv Crypto hesabınıza yerel banka havalesi ile depozito yapın.
Not: Bu ödeme yöntemleri sadece kripto ticaret hesapları olan müşterilerimiz için kullanılabilir.
Deriv P2P
Yöntem
Para birimleri
Desteklenen Deriv hesapları
Günlük depozito limitleri
Günlük para çekme limitleri
İşleme süresi
Daha fazla bilgi
Yerel para biriminiz
Deriv USD hesabı
500 USD
500 USD
Maks. 2 saat
|Daha fazla bilgi edinin
Not: Günlük mevduat / para çekme sınırlarını artırmak istiyorsanız, lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin.
Para birimleri
Yerel para biriminiz
Desteklenen Deriv hesapları
Deriv USD hesabı
Günlük depozito limitleri
500 USD
Günlük para çekme limitleri
500 USD
İşleme süresi
Maks. 2 saat
Daha fazla bilgi