BTC Minimum yok 0.0022 Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir Dahili kontrollere tabidir

Dünyanın ilk kriptopara birimi olan Bitcoin'de para yatırın ve çekin

ETH Minimum yok 0.013 Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir Dahili kontrollere tabidir

En çok kullanılan 3 kripto para birimi arasında yer alan Ethereum'da para yatırın ve çekin.

LTC Minimum yok 0.085 Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir Dahili kontrollere tabidir

Litecoin'de para yatırın ve çekin, hızlı aktarım işlemi ile dayanıklı bir kripto para.

USDC Minimum yok 25 Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir Dahili kontrollere tabidir -

USD olarak sabitlenmiş bir kripto para birimi olan USD Coin'e para yatırın ve çekin

USDT Minimum yok 25 Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir Dahili kontrollere tabidir -