Ödeme yöntemleri

Çeşitli mevduat ve para çekme seçeneklerini destekliyoruz.

Ödeme yöntemlerimiz ve bunların nasıl kullanılacağıyla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Yöntem

Para birimleri

Min-max

mevduat

Min-max

para çekme

Para yatırma

işlem süresi

Para çekme

işlem süresi

Referans

instant bank transfer

USD

5 - 50,000

5 - 50,000

1 iş günü

1 iş günü

-

chevron

Güvenli ve hızlı para transferlerini kullanarak kolay bir şekilde para yatırın ve çekin.

pay safe card

USD

10 - 17,000

Geçerli değil

1 iş günü

Geçerli değil

-

chevron

Herhangi bir cihazda banka hesabınızla kolayca para yatırın. Çin, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'daki büyük bankaları destekliyor.

help2pay

USD

15 - 10,000

Geçerli değil

Hızlı

Geçerli değil

PDFchevron

Güneydoğu Asya'da hızlı, kolay ve güvenli lider bir ödeme hizmeti.

dragon phoenix

USD

10 - 10,000

Geçerli değil

Hızlı

Geçerli değil

PDFchevron

THB, IDR ve VND'de kolayca para yatırın ve çekin.

zingPay

USD EUR AUD GBP

10 - 500

10 - 6,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Ödemeler basitleştirildi. Yerel para biriminize para yatırmanın hızlı ve güvenilir yolu.

NganLuong

USD

10 - 2,500

10 - 2,500

1 iş günü

1 - 3 iş günü

PDFchevron

Vietnam'da kullanımı kolay, esnek ve güvenli lider bir e-cüzdan hizmeti. Binlerce tüccar tarafından kullanılıyor.

instant bank transfer
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

5 - 50,000

Min-max

para çekme

5 - 50,000

Para yatırma

işlem süresi

1 iş günü

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

-

Güvenli ve hızlı para transferlerini kullanarak kolay bir şekilde para yatırın ve çekin.

pay safe card
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

10 - 17,000

Min-max

para çekme

Geçerli değil

Para yatırma

işlem süresi

1 iş günü

Para çekme

işlem süresi

Geçerli değil

Referans

-

Herhangi bir cihazda banka hesabınızla kolayca para yatırın. Çin, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'daki büyük bankaları destekliyor.

help2pay
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

15 - 10,000

Min-max

para çekme

Geçerli değil

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

Geçerli değil

Referans

PDF

Güneydoğu Asya'da hızlı, kolay ve güvenli lider bir ödeme hizmeti.

dragon phoenix
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

Geçerli değil

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

Geçerli değil

Referans

PDF

THB, IDR ve VND'de kolayca para yatırın ve çekin.

zingPay
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 500

Min-max

para çekme

10 - 6,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Ödemeler basitleştirildi. Yerel para biriminize para yatırmanın hızlı ve güvenilir yolu.

NganLuong
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

10 - 2,500

Min-max

para çekme

10 - 2,500

Para yatırma

işlem süresi

1 iş günü

Para çekme

işlem süresi

1 - 3 iş günü

Referans

PDF

Vietnam'da kullanımı kolay, esnek ve güvenli lider bir e-cüzdan hizmeti. Binlerce tüccar tarafından kullanılıyor.

Yöntem

Para birimleri

Min-max

mevduat

Min-max

para çekme

Para yatırma

işlem süresi

Para çekme

işlem süresi

Referans

Visa

USD EUR AUD GBP

10 - 10,000

10 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Visa kredi veya banka kartınızı kullanarak para yatırıp çekin.

Visa Electron

USD EUR AUD GBP

10 - 10,000

10 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

-

chevron

Visa Electron kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Mastercard

USD EUR AUD GBP

10 - 10,000

10 - 10,000

Hızlı

1 iş günü. Yalnızca Birleşik Krallık müşterileri için

PDFchevron

Mastercard kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Maestro

USD EUR AUD GBP

10 - 10,000

10 - 10,000

Hızlı

1 iş günü. Yalnızca Birleşik Krallık müşterileri için

PDFchevron

Maestro banka kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Diners

USD EUR AUD GBP

10 - 10,000

10 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Diners kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

JCB

USD

10 - 10,000

10 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

-

chevron

JCB kredi kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Not: Para çekme işlemlerinizin kartınıza yansıtıılması 15 iş günü kadar sürebilir. Mastercard ve Maestro para çekme işlemleri yalnızca İngiltere'deki müşteriler için kullanılabilir.

Visa
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Visa kredi veya banka kartınızı kullanarak para yatırıp çekin.

Visa Electron
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

-

Visa Electron kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Mastercard
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü. Yalnızca Birleşik Krallık müşterileri için

Referans

PDF

Mastercard kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Maestro
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü. Yalnızca Birleşik Krallık müşterileri için

Referans

PDF

Maestro banka kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Diners
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Diners kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

JCB
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

-

JCB kredi kartınızı kullanarak para yatırın ve çekin.

Not: Para çekme işlemlerinizin kartınıza yansıtıılması 15 iş günü kadar sürebilir. Mastercard ve Maestro para çekme işlemleri yalnızca İngiltere'deki müşteriler için kullanılabilir.

Yöntem

Para birimleri

Min-max

mevduat

Min-max

para çekme

Para yatırma

işlem süresi

Para çekme

işlem süresi

Referans

Fasapay

USD

5 - 10,000

5 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Hızlı para yatırma ve çekme, düşük ücretler ve indirilebilir işlem geçmişi özelliklerine sahiptir.

PerfectMoney

USD EUR

5 - 10,000

5 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Para yatırma ve çekme için ucuz ve kolay bir yöntem. Otomatik ödemeler, yıllık faiz ve gerçek zamanlı ekstreler özellikleri vardır.

Skrill

USD EUR AUD GBP

10 - 10,000

10 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Hızlı, kullanımı kolay ve her yerde, her zaman kullanılabilir. Dünya çapında milyonlarca müşteri tarafından kullanılıyor.

Neteller

USD EUR AUD GBP

10 - 10,000

5 - 10,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Dünya çapında 20 milyondan fazla müşteri tarafından kullanılır. Nakit için kullanabileceğiniz anında erişim, ücretsiz para çekme ve ödül puanlarının tadını çıkarın.

Webmoney

USD EUR

5 - 3,000

5 - 5,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

30 milyondan fazla müşterisi, 10.000 günlük kayıt ile eksiksiz bir ödeme hizmeti ve 100.000'den fazla satıcı tarafından desteklenmektedir.

PaysafeCard

USD AUD GBP EUR

5 - 1,000
5 - 10,000

5 - 750

Hızlı

1 iş günü

-

chevron

Banka hesabına veya kredi kartına ihtiyaç duymayan uygun bir ödeme hizmeti. Dünya çapında binlerce tüccar tarafından kabul ediliyor.

Jeton

USD EUR AUD GBP

5 - 1,000

5 - 1,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Hızlı ve güvenli bir para transferi hizmeti. Mobil uygulama ile paranıza istediğiniz yerden erişin.

Sticpay

USD EUR GBP

5 - 10,000

5 - 1,000

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Para transferinin kolay, ucuz ve hızlı bir yolu. Dünya çapındaki bankalar ve satıcılar tarafından desteklenir.

Airtm

USD

5 - 2,500

5 - 2,500

Hızlı

1 iş günü

PDFchevron

Para biriminizi kolayca USD'ye dönüştürün ve dünya çapında para transferi yapın. 163 ülkede 500.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

Boleto

USD

10 - 500

Geçerli değil

2 - 3 iş günü

Geçerli değil

-

chevron

Banka hesabınız veya kredi kartınız yoksa para yatırmak için bu popüler fatura tabanlı ödeme yöntemini kullanın. Bu seçenek Skrill üzerinden erişilebilir.

Paylivre

USD

5 - 4,000

5 - 10,000

Hızlı

1 - 2 iş günü

PDFchevron

PayLivre ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

OnlineNaira

USD

10 - 1,000

10 - 10,000

Hızlı

1 - 2 iş günü

-

chevron

Nijerya'daki müşteriler için bu mobil uyumlu çözümle hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme işlemleri yapın.

Trustly

USD EUR GBP

10 - 100

Yakında hazır olacak

Hızlı

Yakında hazır olacak

-

chevron

Trustly ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

Beyonic

UGX TZS

5 - 1,000

5 - 1,000

Hızlı

1 - 2 iş günü

-

chevron

Cep telefonunuzu kullanarak kolayca para yatırma işlemi yapın. Uganda ve Tanzanya'daki müşteriler için.

Astropay

USD

5 - 2,500

5 - 2,500

Hızlı

1 iş günü

-

chevron

Astropay ile hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

OneForYou

USD

10 - 1,000

Geçerli değil

Hızlı

Geçerli değil

-

chevron

Güney Afrika için nakit çek ödeme çözümüyle kolayca para yatırma işlemi yapın.

Advcash

USD

5 - 1,000

Yakında hazır olacak

Hızlı

Yakında hazır olacak

-

chevron

AdvCash ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

Fasapay
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

5 - 10,000

Min-max

para çekme

5 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Hızlı para yatırma ve çekme, düşük ücretler ve indirilebilir işlem geçmişi özelliklerine sahiptir.

PerfectMoney
chevron

Para birimleri

USD EUR

Min-max

mevduat

5 - 10,000

Min-max

para çekme

5 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Para yatırma ve çekme için ucuz ve kolay bir yöntem. Otomatik ödemeler, yıllık faiz ve gerçek zamanlı ekstreler özellikleri vardır.

Skrill
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Hızlı, kullanımı kolay ve her yerde, her zaman kullanılabilir. Dünya çapında milyonlarca müşteri tarafından kullanılıyor.

Neteller
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

10 - 10,000

Min-max

para çekme

5 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Dünya çapında 20 milyondan fazla müşteri tarafından kullanılır. Nakit için kullanabileceğiniz anında erişim, ücretsiz para çekme ve ödül puanlarının tadını çıkarın.

Webmoney
chevron

Para birimleri

USD EUR

Min-max

mevduat

5 - 3,000

Min-max

para çekme

5 - 5,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

30 milyondan fazla müşterisi, 10.000 günlük kayıt ile eksiksiz bir ödeme hizmeti ve 100.000'den fazla satıcı tarafından desteklenmektedir.

PaysafeCard
chevron

Para birimleri

USD AUD GBP EUR

Min-max

mevduat

5 - 1,000
5 - 10,000

Min-max

para çekme

5 - 750

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

-

Banka hesabına veya kredi kartına ihtiyaç duymayan uygun bir ödeme hizmeti. Dünya çapında binlerce tüccar tarafından kabul ediliyor.

Jeton
chevron

Para birimleri

USD EUR AUD GBP

Min-max

mevduat

5 - 1,000

Min-max

para çekme

5 - 1,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Hızlı ve güvenli bir para transferi hizmeti. Mobil uygulama ile paranıza istediğiniz yerden erişin.

Sticpay
chevron

Para birimleri

USD EUR GBP

Min-max

mevduat

5 - 10,000

Min-max

para çekme

5 - 1,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Para transferinin kolay, ucuz ve hızlı bir yolu. Dünya çapındaki bankalar ve satıcılar tarafından desteklenir.

Airtm
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

5 - 2,500

Min-max

para çekme

5 - 2,500

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

PDF

Para biriminizi kolayca USD'ye dönüştürün ve dünya çapında para transferi yapın. 163 ülkede 500.000'den fazla müşteri tarafından kullanılıyor.

Boleto
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

10 - 500

Min-max

para çekme

Geçerli değil

Para yatırma

işlem süresi

2 - 3 iş günü

Para çekme

işlem süresi

Geçerli değil

Referans

-

Banka hesabınız veya kredi kartınız yoksa para yatırmak için bu popüler fatura tabanlı ödeme yöntemini kullanın. Bu seçenek Skrill üzerinden erişilebilir.

Paylivre
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

5 - 4,000

Min-max

para çekme

5 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 - 2 iş günü

Referans

PDF

PayLivre ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

OnlineNaira
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

10 - 1,000

Min-max

para çekme

10 - 10,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 - 2 iş günü

Referans

-

Nijerya'daki müşteriler için bu mobil uyumlu çözümle hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme işlemleri yapın.

Trustly
chevron

Para birimleri

USD EUR GBP

Min-max

mevduat

10 - 100

Min-max

para çekme

Yakında hazır olacak

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

Yakında hazır olacak

Referans

-

Trustly ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

Beyonic
chevron

Para birimleri

UGX TZS

Min-max

mevduat

5 - 1,000

Min-max

para çekme

5 - 1,000

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 - 2 iş günü

Referans

-

Cep telefonunuzu kullanarak kolayca para yatırma işlemi yapın. Uganda ve Tanzanya'daki müşteriler için.

Astropay
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

5 - 2,500

Min-max

para çekme

5 - 2,500

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

1 iş günü

Referans

-

Astropay ile hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

OneForYou
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

10 - 1,000

Min-max

para çekme

Geçerli değil

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

Geçerli değil

Referans

-

Güney Afrika için nakit çek ödeme çözümüyle kolayca para yatırma işlemi yapın.

Advcash
chevron

Para birimleri

USD

Min-max

mevduat

5 - 1,000

Min-max

para çekme

Yakında hazır olacak

Para yatırma

işlem süresi

Hızlı

Para çekme

işlem süresi

Yakında hazır olacak

Referans

-

AdvCash ile hızlı, sorunsuz ve güvenli para yatırma ve çekme işlemlerinin keyfini çıkarın.

Yöntem

Para birimleri

Min. Depozito

Minumum para çekme

Para yatırma

işlem süresi

Para çekme

işlem süresi

Referans

Bitcoin

BTC

Minimum yok

0.0022

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Dahili kontrollere tabidir

PDFchevron

Dünyanın ilk kriptopara birimi olan Bitcoin'de para yatırın ve çekin

Ethereum

ETH

Minimum yok

0.013

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Dahili kontrollere tabidir

PDFchevron

En çok kullanılan 3 kripto para birimi arasında yer alan Ethereum'da para yatırın ve çekin.

Litecoin

LTC

Minimum yok

0.085

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Dahili kontrollere tabidir

PDFchevron

Litecoin'de para yatırın ve çekin, hızlı aktarım işlemi ile dayanıklı bir kripto para.

UsdCoin

USDC

Minimum yok

25

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Dahili kontrollere tabidir

-

chevron

USD olarak sabitlenmiş bir kripto para birimi olan USD Coin'e para yatırın ve çekin

Tether

USDT

Minimum yok

25

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Dahili kontrollere tabidir

-

chevron

İtibari para birimlerine sabitlenmiş bir kripto para olan Tether'e yatırın ve çekin.

Not: Minimum para çekme tutarı, en son döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Burada gösterilen rakamlar yuvarlanmıştır.

Bitcoin
chevron

Para birimleri

BTC

Min. Depozito

Minimum yok

Minumum para çekme

0.0022

Para yatırma

işlem süresi

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Para çekme

işlem süresi

Dahili kontrollere tabidir

Referans

PDF

Dünyanın ilk kriptopara birimi olan Bitcoin'de para yatırın ve çekin

Ethereum
chevron

Para birimleri

ETH

Min. Depozito

Minimum yok

Minumum para çekme

0.013

Para yatırma

işlem süresi

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Para çekme

işlem süresi

Dahili kontrollere tabidir

Referans

PDF

En çok kullanılan 3 kripto para birimi arasında yer alan Ethereum'da para yatırın ve çekin.

Litecoin
chevron

Para birimleri

LTC

Min. Depozito

Minimum yok

Minumum para çekme

0.085

Para yatırma

işlem süresi

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Para çekme

işlem süresi

Dahili kontrollere tabidir

Referans

PDF

Litecoin'de para yatırın ve çekin, hızlı aktarım işlemi ile dayanıklı bir kripto para.

UsdCoin
chevron

Para birimleri

USDC

Min. Depozito

Minimum yok

Minumum para çekme

25

Para yatırma

işlem süresi

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Para çekme

işlem süresi

Dahili kontrollere tabidir

Referans

-

USD olarak sabitlenmiş bir kripto para birimi olan USD Coin'e para yatırın ve çekin

Tether
chevron

Para birimleri

USDT

Min. Depozito

Minimum yok

Minumum para çekme

25

Para yatırma

işlem süresi

Fonlar doğrulanır doğrulanmaz kullanılabilir

Para çekme

işlem süresi

Dahili kontrollere tabidir

Referans

-

İtibari para birimlerine sabitlenmiş bir kripto para olan Tether'e yatırın ve çekin.

Not: Minimum para çekme tutarı, en son döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Burada gösterilen rakamlar yuvarlanmıştır.

Yöntem

Para birimleri

Min. Depozito

Para yatırma işlem süresi

Referans

Changelly

USD EUR GBP BTC

50 - 5,000

5 - 30 dakika

PDFchevron

Dünya çapında kullanılabilen güvenli ve hızlı bir kripto borsası ve Fiat-Kripto hizmeti.150'den fazla kripto para birimi sunuyor. 7/24 canlı sohbet desteği.

Banxa

USD EUR GBP AUD BTC LTC USDT USDC

50 - 5,000

5 - 30 dakika

-

chevron

Kredi veya banka kartınızı kullanarak uluslararası uyumlu Fiat-Kripto Borsası ile hızlı, kolay ve güvenli para yatırın. Kayıtlar sorunsuzdur.

Xanpool

USD EUR GBP AUD BTC ETH LTC USDT

50 - 5,000

5 - 30 dakika

-

chevron

Güneydoğu Asya'daki müşteriler için bu Fiat-Crypto Borsası ile Deriv Crypto hesabınıza yerel banka havalesi ile depozito yapın.

Not: Bu ödeme yöntemleri sadece kripto ticaret hesapları olan müşterilerimiz için kullanılabilir.

Changelly
chevron

Para birimleri

USD EUR GBP BTC

Min. Depozito

50 - 5,000

Para yatırma işlem süresi

5 - 30 dakika

Referans

PDF

Dünya çapında kullanılabilen güvenli ve hızlı bir kripto borsası ve Fiat-Kripto hizmeti.150'den fazla kripto para birimi sunuyor. 7/24 canlı sohbet desteği.

Banxa
chevron

Para birimleri

USD EUR GBP AUD BTC LTC USDT USDC

Min. Depozito

50 - 5,000

Para yatırma işlem süresi

5 - 30 dakika

Referans

-

Kredi veya banka kartınızı kullanarak uluslararası uyumlu Fiat-Kripto Borsası ile hızlı, kolay ve güvenli para yatırın. Kayıtlar sorunsuzdur.

Xanpool
chevron

Para birimleri

USD EUR GBP AUD BTC ETH LTC USDT

Min. Depozito

50 - 5,000

Para yatırma işlem süresi

5 - 30 dakika

Referans

-

Güneydoğu Asya'daki müşteriler için bu Fiat-Crypto Borsası ile Deriv Crypto hesabınıza yerel banka havalesi ile depozito yapın.

Not: Bu ödeme yöntemleri sadece kripto ticaret hesapları olan müşterilerimiz için kullanılabilir.

Yöntem

Para birimleri

Desteklenen Deriv hesapları

Günlük depozito limitleri

Günlük para çekme limitleri

İşleme süresi

Daha fazla bilgi

DP2P

Yerel para biriminiz

Deriv USD hesabı

500 USD

500 USD

Maks. 2 saat

Daha fazla bilgi edinin

Not: Günlük mevduat / para çekme sınırlarını artırmak istiyorsanız, lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin.

DP2P
chevron

Para birimleri

Yerel para biriminiz

Desteklenen Deriv hesapları

Deriv USD hesabı

Günlük depozito limitleri

500 USD

Günlük para çekme limitleri

500 USD

İşleme süresi

Maks. 2 saat

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi edinin

Not: Günlük mevduat / para çekme sınırlarını artırmak istiyorsanız, lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin.

Yasal Uyarı: Tüm para yatırma ve çekme işlemlerinizi 1 gün içinde işleme alıyoruz. Ancak, sıraya veya kontrolümüz dışındaki nedenlere bağlı olarak bu sayfadaki işlem süreleri ve limitleri bilgi amaçlıdır.