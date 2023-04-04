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Ödeme Acentesi
- Deriv Ödeme Aracısı Programı nedir?
- Deriv Ödeme Aracısı Programı Deriv P2P ile aynı mıdır?
- Müşterilerin neden bir ödeme aracısına ihtiyacı var?
- Ödeme acentesi olmak için bir Deriv hesabına ihtiyacım var mı?
- Deriv için ödeme aracısı olmak için herhangi bir ücret ödemem gerekiyor mu?
- Ödeme acentesi olarak komisyon alır mıyım?
- Bir ödeme aracısı belirlenen komisyon eşiğinden daha fazla ücret alırsa ne olur?
- Ödeme aracıları Deriv'in çalışanları veya affiliate'leri mi?
- Bir ödeme acentesi ile premium ödeme acentesi arasındaki fark nedir?
- Kimler premium ödeme acentesi olabilir?
- Premium ödeme acentesi olmak için bir ücret ödemem gerekecek mi?
- Premium ödeme acentesinin hizmetlerini kullanmanın maliyeti nedir?
- Bir premium ödeme acentesi hizmetlerini başka bir premium ödeme acentesine sağlayabilir mi?
- Ödeme acentesi hizmetlerini premium ödeme acentesine sunabilir mi?
- Bir ödeme acentesi hizmetlerini diğer ödeme acentelerine sunabilir mi?
- Tüm Deriv müşterileri işlemleri gerçekleştirmek için premium ödeme acentelerini kullanabilir mi?
- Kabul edilen ödeme yöntemlerimi nasıl ekleyebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirim?
- Hizmetlerimin reklamını Deriv müşterilerine yapabilir miyim?
- Ödeme aracısı olarak kaydolduktan sonra hesabımla ticaret yapmaya devam edebilecek miyim?