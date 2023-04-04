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Ödeme Acentesi

  1. Deriv Ödeme Aracısı Programı nedir?
  2. Deriv Ödeme Aracısı Programı Deriv P2P ile aynı mıdır?
  3. Müşterilerin neden bir ödeme aracısına ihtiyacı var?
  4. Ödeme acentesi olmak için bir Deriv hesabına ihtiyacım var mı?
  5. Deriv için ödeme aracısı olmak için herhangi bir ücret ödemem gerekiyor mu?
  6. Ödeme acentesi olarak komisyon alır mıyım?
  7. Bir ödeme aracısı belirlenen komisyon eşiğinden daha fazla ücret alırsa ne olur?
  8. Ödeme aracıları Deriv'in çalışanları veya affiliate'leri mi?
  9. Bir ödeme acentesi ile premium ödeme acentesi arasındaki fark nedir?
  10. Kimler premium ödeme acentesi olabilir?
  11. Premium ödeme acentesi olmak için bir ücret ödemem gerekecek mi?
  12. Premium ödeme acentesinin hizmetlerini kullanmanın maliyeti nedir?
  13. Bir premium ödeme acentesi hizmetlerini başka bir premium ödeme acentesine sağlayabilir mi?
  14. Ödeme acentesi hizmetlerini premium ödeme acentesine sunabilir mi?
  15. Bir ödeme acentesi hizmetlerini diğer ödeme acentelerine sunabilir mi?
  16. Tüm Deriv müşterileri işlemleri gerçekleştirmek için premium ödeme acentelerini kullanabilir mi?
  17. Kabul edilen ödeme yöntemlerimi nasıl ekleyebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirim?
  18. Hizmetlerimin reklamını Deriv müşterilerine yapabilir miyim?
  19. Ödeme aracısı olarak kaydolduktan sonra hesabımla ticaret yapmaya devam edebilecek miyim?