Платежные методы

Мы поддерживаем множество вариантов пополнения счёта и вывода средств.

Узнайте больше о наших платежных методах и о том, как их использовать.

Метод

Валюты

Мин.-макс.

пополнение

Мин.-макс.

вывод

Пополнение

обработка заявки

Вывод

обработка заявки

Ссылка

bank transfer

USD GBP EUR AUD

500-100,000

500-100,000

1 рабочий день

1 рабочий день

-

chevron

Используйте свой банковский счет для пополнения и вывода средств. Могут применяться банковские сборы.

pay safe card

USD

25-10,000

Неприменимо

Моментально

Неприменимо

-

chevron

Пополняйте торговый счет со своего банковского счета на любом устройстве. Поддерживаются крупные банки в Китае, Индонезии, Южной Корее, Тайланде и Вьетнаме.

help2pay

USD

10-10,000

Неприменимо

Моментально

Неприменимо

PDFchevron

Ведущая платежная платформа в Юго-Восточной Азии. В настоящее время доступна для пополнения счета во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии.

dragon phoenix

USD

10-10,000

Неприменимо

Моментально

Неприменимо

PDFchevron

Платежная система, позволяющая осуществлять банковские онлайн-переводы клиентам по всей Юго-Восточной Азии. В настоящее время доступна для пополнения счета во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии.

zingPay

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Простой и доступный способ прямого пополнения и вывода средств с помощью банковского счета в Южной Африке.

Dragon pay

USD

50-4,500

55-2,500

1 рабочий день

1-3 рабочих дня

PDFchevron

Платежная система, позволяющая осуществлять онлайн-переводы клиентам на Филиппинах. Доступно для пополнений и выводов.

NganLuong

USD

10-4,000

10-4,000

1 рабочий день

1-3 рабочих дня

PDFchevron

Платежная система, позволяющая осуществлять онлайн-переводы клиентам во Вьетнаме. Доступно для пополнений и выводов.

Метод

Валюты

Мин.-макс.

пополнение

Мин.-макс.

вывод

Пополнение

обработка заявки

Вывод

обработка заявки

Ссылка

Visa

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Вносите и выводите средства с помощью кредитной или дебетовой карты Visa.

Mastercard

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Вносите и выводите средства с помощью кредитной или дебетовой карты Mastercard.

Maestro

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Вносите и выводите средства, используя дебетовую карту Maestro.

Diners

USD GBP EUR AUD

10-10,000

10-10,000

Моментально

2-3 рабочих дня

PDFchevron

Вносите и выводите средства с помощью кредитной или дебетовой карты Diners Club.

Примечание: Вывод средств через системы Mastercard и Maestro доступен только для клиентов из Великобритании.

Метод

Валюты

Мин.-макс.

пополнение

Мин.-макс.

вывод

Пополнение

обработка заявки

Вывод

обработка заявки

Ссылка

Fasapay

USD

5-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Быстрые пополнения и выводы, низкие комиссии и загружаемая история транзакций.

PerfectMoney

USD EUR

5-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Быстрый и дешевый способ пополнить счет и вывести средства. Доступны автоматические платежи, годовой процент и выписки в реальном времени.

Skrill

USD GBP EUR AUD

10-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Быстрый, простой в использовании и доступный где угодно и когда угодно. Используется миллионами клиентов по всему миру.

Neteller

USD GBP EUR AUD

5-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Используется более 20 миллионами клиентов по всему миру. Наслаждайтесь мгновенным доступом и бесплатным выводом средств.

Webmoney

USD EUR

5-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Платежный сервис полного цикла с более чем 30 миллионами клиентов, 10 000 регистраций в день, и поддерживающийся более чем 100 000 продавцов.

Qiwi

USD EUR

5-200 (USD)

5-150 (EUR)

5-180 (USD)

5-150 (EUR)

Моментально

1 рабочий день

-

chevron

Поставщик платежных услуг, который предоставляет простой способ перевода денег, получения платежей и оплаты через Интернет.

PaysafeCard

USD GBP EUR AUD

5-1,000

5-750

Моментально

1 рабочий день

-

chevron

Удобный платежный сервис, который не требует банковского счета или кредитной карты. Принимается тысячами продавцов по всему миру.

Jeton

USD EUR

5-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Быстрый и безопасный сервис денежных переводов. Доступ к вашим деньгам в любом месте с помощью мобильного приложения.

Sticpay

USD GBP EUR

5-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Простой, дешевый и быстрый способ перевода денег. Поддерживается банками и продавцами по всему миру.

Airtm

USD

5-2,500

5-2,500

Моментально

1 рабочий день

PDFchevron

Легко конвертируйте свою валюту в доллары США и переводите деньги по всему миру.

Paylivre

USD

5-10,000

5-10,000

Моментально

1 рабочий день

-

chevron

Use PayLivre to make deposits and withdrawals with your Brazilian bank account.

Метод

Валюты

Мин. пополнение

Мин. вывод

Пополнение

обработка заявки

Вывод

обработка заявки

Ссылка

Bitcoin

BTC

Нет

Средства доступны сразу после подтверждения

Подлежит внутренним проверкам

PDFchevron

Пополняйте счет и выводите средства в Bitcoin - первой криптовалюте в мире.

Ethereum

ETH

Нет

Средства доступны сразу после подтверждения

Подлежит внутренним проверкам

PDFchevron

Пополняйте счет и выводите средства в Ethereum - одной из 3 самых популярных криптовалют.

Litecoin

LTC

Нет

Средства доступны сразу после подтверждения

Подлежит внутренним проверкам

PDFchevron

Пополняйте счет и выводите средства в Litecoin - надежной криптовалюте с быстрой обработкой транзакций.

UsdCoin

USDC

Нет

Средства доступны сразу после подтверждения

Подлежит внутренним проверкам

-

chevron

Пополняйте счет и выводите средства в USD Coin - криптовалюте, привязанной к USD.

Tether

USDT

Нет

Средства доступны сразу после подтверждения

Подлежит внутренним проверкам

-

chevron

Пополняйте счет и выводите средства в Tether Omni - криптовалюте, привязанной к USD.

Примечание: Минимальная сумма вывода может варьироваться в зависимости от последних обменных курсов. Цифры, показанные здесь, были округлены.

Метод

Валюты

Мин. пополнение

Время обработки платежа

Ссылка

Changelly

USD EUR GBP BTC

USD50

Средства доступны сразу после подтверждения

PDFchevron

Простой доступ к крипто. Быстрый и безопасный обмен и покупка более 150 криптовалют. Круглосуточная поддержка в чате.

Banxa

USD EUR GBP AUD CAD BTC LTC USDT USDC

USD20

Средства доступны сразу после подтверждения

-

chevron

Быстрый и надежный сервис платежей из фиатных валют в криптовалюты. Вносите валюты и криптовалюты из любой точки мира с помощью кредитных/дебетовых карт и банковских переводов.

Отказ от ответственности: мы обрабатываем все пополнения счета и выводы средств в течение 1 рабочего дня. Однако время обработки и ограничения на этой странице являются ориентировочными и могут измениться в зависимости от очереди или по независящим от нас причинам.