Платежные методы

Мы поддерживаем множество вариантов пополнения счёта и вывода средств.
Узнайте больше о наших платежных методах и о том, как их использовать.
Банковский перевод
Метод
Валюты
Мин.-макс.
пополнение
Мин.-макс.
вывод
Пополнение
обработка заявки
Вывод
обработка заявки
Ссылка
USD GBP EUR AUD
500-100,000
500-100,000
1 рабочий день
1 рабочий день
-
Используйте свой банковский счет для пополнения и вывода средств. Могут применяться банковские сборы.
USD
25-10,000
Неприменимо
Моментально
Неприменимо
-
Пополняйте торговый счет со своего банковского счета на любом устройстве. Поддерживаются крупные банки в Китае, Индонезии, Южной Корее, Тайланде и Вьетнаме.
USD
10-10,000
Неприменимо
Моментально
Неприменимо
Ведущая платежная платформа в Юго-Восточной Азии. В настоящее время доступна для пополнения счета во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии.
USD
10-10,000
Неприменимо
Моментально
Неприменимо
Платежная система, позволяющая осуществлять банковские онлайн-переводы клиентам по всей Юго-Восточной Азии. В настоящее время доступна для пополнения счета во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии.
USD GBP EUR AUD
10-10,000
10-10,000
Моментально
1 рабочий день
Простой и доступный способ прямого пополнения и вывода средств с помощью банковского счета в Южной Африке.
USD
50-4,500
55-2,500
1 рабочий день
1-3 рабочих дня
Платежная система, позволяющая осуществлять онлайн-переводы клиентам на Филиппинах. Доступно для пополнений и выводов.
USD
10-4,000
10-4,000
1 рабочий день
1-3 рабочих дня
Платежная система, позволяющая осуществлять онлайн-переводы клиентам во Вьетнаме. Доступно для пополнений и выводов.
Кредитная/дебетовая карта
Метод
Валюты
Мин.-макс.
пополнение
Мин.-макс.
вывод
Пополнение
обработка заявки
Вывод
обработка заявки
Ссылка
USD GBP EUR AUD
10-10,000
10-10,000
Моментально
1 рабочий день
Вносите и выводите средства с помощью кредитной или дебетовой карты Visa.
USD GBP EUR AUD
10-10,000
10-10,000
Моментально
1 рабочий день
Вносите и выводите средства с помощью кредитной или дебетовой карты Mastercard.
USD GBP EUR AUD
10-10,000
10-10,000
Моментально
1 рабочий день
Вносите и выводите средства, используя дебетовую карту Maestro.
USD GBP EUR AUD
10-10,000
10-10,000
Моментально
2-3 рабочих дня
Вносите и выводите средства с помощью кредитной или дебетовой карты Diners Club.
Примечание: Вывод средств через системы Mastercard и Maestro доступен только для клиентов из Великобритании.
Электронные кошельки
Метод
Валюты
Мин.-макс.
пополнение
Мин.-макс.
вывод
Пополнение
обработка заявки
Вывод
обработка заявки
Ссылка
USD
5-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
Быстрые пополнения и выводы, низкие комиссии и загружаемая история транзакций.
USD EUR
5-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
Быстрый и дешевый способ пополнить счет и вывести средства. Доступны автоматические платежи, годовой процент и выписки в реальном времени.
USD GBP EUR AUD
10-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
Быстрый, простой в использовании и доступный где угодно и когда угодно. Используется миллионами клиентов по всему миру.
USD GBP EUR AUD
5-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
Используется более 20 миллионами клиентов по всему миру. Наслаждайтесь мгновенным доступом и бесплатным выводом средств.
USD EUR
5-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
Платежный сервис полного цикла с более чем 30 миллионами клиентов, 10 000 регистраций в день, и поддерживающийся более чем 100 000 продавцов.
USD EUR
5-200 (USD)
5-150 (EUR)
5-180 (USD)
5-150 (EUR)
Моментально
1 рабочий день
-
Поставщик платежных услуг, который предоставляет простой способ перевода денег, получения платежей и оплаты через Интернет.
USD GBP EUR AUD
5-1,000
5-750
Моментально
1 рабочий день
-
Удобный платежный сервис, который не требует банковского счета или кредитной карты. Принимается тысячами продавцов по всему миру.
USD EUR
5-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
Быстрый и безопасный сервис денежных переводов. Доступ к вашим деньгам в любом месте с помощью мобильного приложения.
USD GBP EUR
5-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
Простой, дешевый и быстрый способ перевода денег. Поддерживается банками и продавцами по всему миру.
USD
5-2,500
5-2,500
Моментально
1 рабочий день
Легко конвертируйте свою валюту в доллары США и переводите деньги по всему миру.
USD
5-10,000
5-10,000
Моментально
1 рабочий день
-
Use PayLivre to make deposits and withdrawals with your Brazilian bank account.
Криптовалюты
Метод
Валюты
Мин. пополнение
Мин. вывод
Пополнение
обработка заявки
Вывод
обработка заявки
Ссылка
BTC
Нет
Средства доступны сразу после подтверждения
Подлежит внутренним проверкам
Пополняйте счет и выводите средства в Bitcoin - первой криптовалюте в мире.
ETH
Нет
Средства доступны сразу после подтверждения
Подлежит внутренним проверкам
Пополняйте счет и выводите средства в Ethereum - одной из 3 самых популярных криптовалют.
LTC
Нет
Средства доступны сразу после подтверждения
Подлежит внутренним проверкам
Пополняйте счет и выводите средства в Litecoin - надежной криптовалюте с быстрой обработкой транзакций.
USDC
Нет
Средства доступны сразу после подтверждения
Подлежит внутренним проверкам
-
Пополняйте счет и выводите средства в USD Coin - криптовалюте, привязанной к USD.
USDT
Нет
Средства доступны сразу после подтверждения
Подлежит внутренним проверкам
-
Пополняйте счет и выводите средства в Tether Omni - криптовалюте, привязанной к USD.
Примечание: Минимальная сумма вывода может варьироваться в зависимости от последних обменных курсов. Цифры, показанные здесь, были округлены.
Fiat onramp - покупайте криптовалюту на популярных биржах.
Метод
Валюты
Мин. пополнение
Время обработки платежа
Ссылка
USD EUR GBP BTC
USD50
Средства доступны сразу после подтверждения
Простой доступ к крипто. Быстрый и безопасный обмен и покупка более 150 криптовалют. Круглосуточная поддержка в чате.
USD EUR GBP AUD CAD BTC LTC USDT USDC
USD20
Средства доступны сразу после подтверждения
-
Быстрый и надежный сервис платежей из фиатных валют в криптовалюты. Вносите валюты и криптовалюты из любой точки мира с помощью кредитных/дебетовых карт и банковских переводов.
Отказ от ответственности: мы обрабатываем все пополнения счета и выводы средств в течение 1 рабочего дня. Однако время обработки и ограничения на этой странице являются ориентировочными и могут измениться в зависимости от очереди или по независящим от нас причинам.