Calcolatore di swap

Come vengono calcolate le imposte swap

Per gli indici sintetici, l'imposta swap è calcolata annualmente per le posizioni lunghe e corte in base alla seguente formula:

Imposta swap = volume × volume del contratto × prezzo dell'asset × (tasso swap/100) /360

Indica l'imposta swap in USD.

Esempio di calcolo

Ipotizziamo tu voglia tenere aperti per una notte 0,01 lotti dell'indice di volatilità 75 con un prezzo dell'asset di 400.000 USD e un tasso swap di -7,5.