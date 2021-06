Importo take profit

Importo take profit

Come calcolare il livello di stop loss e/o take profit

Il livello di stop loss e/o take profit per un contratto su DTrader è calcolato in base alla seguente formula:

Livello di stop loss e/o take profit in crescita = prezzo dell'asset × {(importo di stop loss OPPURE take profit + commissione) ÷ (puntata × moltiplicatore) + 1}

Livello di stop loss e/o take profit in decrescita = prezzo dell'asset × {(-importo di stop loss OPPURE take profit - commissione) ÷ (puntata × moltiplicatore) + 1}

Questo ti aiuta a fissare il livello di stop loss e/o take profit quando il prezzo dell'asset si alza o si abbassa.

Esempio di calcolo

Livello stop loss in crescita Supponiamo tu voglia calcolare il livello di stop loss all'apertura di una posizione per indice di volatilità 100 al prezzo di 3376,24 USD con una puntata di 10 USD, un moltiplicatore di x100 e uno stop loss di 7,54 USD in crescita. La commissione viene calcolata automaticamente sulla base di puntata, simbolo e moltiplicatore scelti. Puoi scoprirne il valore direttamente su DTrader. In questo scenario, dovresti fissare l'importo di stop loss a 3351,46.