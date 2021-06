Importo take profit

Valore in punti

Importo take profit

Valore in punti

Come calcolare il livello di stop loss e/o take profit e valore pip

Il livello di stop loss e/o take profit e il valore pip nell'acquisto di un contratto su Deriv MetaTrader 5 (DMT5) viene calcolato in base alla formula seguente:

Stop loss e/o livello di take profit = prezzo dell'asset + {importo stop loss OPPURE take profit ÷ (volume × volume del contratto)}

Valore pip di stop loss e/o take profit = |(livello stop loss OPPURE take profit - prezzo dl'asset)| ÷ valore in punti

Il livello di stop loss e/o take profit ti aiuta a gestire il rischio quando acquisti un contratto.

Per i conti finanziari, il valore pip di stop loss e/o take profit è nella valuta della quotazione per coppie Forex.

Per i conti sintetici, il valore pip di stop loss e/o take profit è in USD.

Esempio di calcolo

Ipotizziamo tu voglia calcolare il livello di stop loss e il valore pip per acquistare un lotto di EUR/USD al prezzo di 1,17524 USD con uno stop loss di 24 USD.

Livello di stop loss Il volume del contratto corrisponde a un lotto Forex = 100.000 unità.