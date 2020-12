Come viene calcolato il margine

Il margine necessario per un contratto su DMT5 è calcolato in base alla seguente formula:

margine = volume in lotti × volume del contratto × prezzo dell'asset/leva

Indica il requisito di margine nella valuta della quotazione per le coppie Forex, oppure nella denominazione dell'asset sottostante per altri strumenti.

Per esempio, se stai facendo trading con la coppia Forex USD/CHF, il requisito di margine verrà calcolato in franchi svizzeri (CHF), la valuta della quotazione. D'altra parte, se stai facendo trading con l'indice di volatilità 75, il requisito di margine verrà calcolato in dollari statunitensi (USD), che corrisponde alla denominazione dell'asset sottostante – indice di volatilità 75.

Esempio di calcolo

Ipotizziamo che tu voglia negoziare due lotti di EUR/USD con un prezzo dell'asset pari a 1,10 USD e leva pari a 100.