Per i clienti nel resto del mondo (eccetto i Paesi sottoposti a restrizioni come USA, Canada e Hong Kong) che intendono effettuare trading con CFD su Forex e criptovalute, il conto MetaTrader 5 verrà aperto con Deriv (FX) Ltd.

Deriv (FX) Ltd, F16, primo piano, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malesia, è autorizzata dalla Labuan Financial Services Authority ( licenza n. MB/18/0024 ).

Per i clienti nel resto del mondo (eccetto i Paesi sottoposti a restrizioni come USA, Canada e Hong Kong) che intendono effettuare trading con CFD su strumenti finanziari e criptovalute, il conto MetaTrader 5 verrà aperto con Deriv (BVI) Ltd.

Deriv (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche, è autorizzata dalla British Virgin Islands Financial Services Commission ( licenza n. SIBA/L/18/1114 ).

Deriv (V) Ltd e Champion Group Ltd

Deriv (V) Ltd (vedi licenza) e Champion Group Ltd (vedi licenza), 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu sono autorizzate dalla Vanuatu Financial Services Commission.

Per i clienti nel resto del mondo (eccetto i Paesi sottoposti a restrizioni come USA, Canada e Hong Kong) che intendono effettuare trading con CFD su strumenti finanziari, il conto MetaTrader 5 verrà aperto con Deriv (V) Ltd e Champion Group Ltd.