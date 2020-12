Gli abbonamenti ai segnali di trading MT5 scadono automaticamente dopo un mese. Per rinnovarli o annullarli, segui questi passaggi.

Clicca sul pulsante Rinnova per rinnovare il servizio oppure su Annulla iscrizione per annullarlo.

Nota:

1. Per abbonarti ai servizi di segnali di trading è necessario avere un conto della community MQL5. Se non hai ancora tale conto, vai su MQL5.com per registrarti.

2. Dovrai accreditare fondi sul conto MQL5 per abbonarti ai segnali a pagamento.

3. Puoi abbonarti a un solo fornitore di segnali con un conto Deriv, in qualsiasi momento. Potrai usare i segnali su massimo di 3 computer diversi.

4. Non potrai fare trading manualmente con lo stesso conto DMT5 dopo esserti abbonato a un segnale.

Hai altre domande? Consulta la sezione FAQ sul sito MQL5.