Spécifications de négociation pour les CFD sur Deriv

Bénéficiez d'heures de trading 24h/24 (du lundi au vendredi), de liquidités élevées, de barrières à l'entrée réduites, d'un large éventail d'offres et d'opportunités de trader sur des événements mondiaux.

Instrument Taille du contrat Devise de base Taille minimale Écart minimal Écart cible Effet de levier effectif maximal Marge requise (%) Swap long (points quotidiens) Swap short (points quotidiens) Heures de négociation AUD/JPY 100000 AUD 0.01 0.011 0.015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT AUD/USD 100000 AUD 0.01 0.00003 0.00004 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/AUD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CAD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00016 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CHF 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00006 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/GBP 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/JPY 100000 EUR 0.01 0.005 0.01 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/USD 100000 EUR 0.01 0.00004 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/AUD 100000 GBP 0.01 0.00005 0.00021 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/JPY 100000 GBP 0.01 0.005 0.014 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT Remarque : il y a une pause quotidienne les jours de semaine entre 21h00 et 21h05 (GMT) 1 2 3 4 5 6

Les informations ci-dessus sont mises à jour tous les mois et peuvent donc ne pas refléter les conditions commerciales actuelles. Certaines offres et spécifications peuvent varier en fonction de votre pays de résidence, de la juridiction réglementée et des circonstances commerciales individuelles.